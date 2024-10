Cearenses são população que menos aposta em bets e menos cai em golpes digitais

Foto: ADOBE STOCK Beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em bets (empresas de apostas eletrônicas) via Pix em agosto

Os cearenses são a população brasileira que menos diz ter apostado em apostas esportivas ou ter perdido dinheiro por conta de golpes digitais. Dado integra nova edição da pesquisa Panorama Político, divulgada nesta segunda-feira pelo DataSenado.

Na pesquisa envolvendo as bets, 12% dos entrevistados, de 16 anos ou mais, declararam ter feito apostas esportivas nos últimos 30 dias. Deste total, 3% admitiram investimentos de mais de R$ 500. O perfil médio das pessoas que apostaram é majoritariamente masculino (62%), de até 39 anos (56%).

Os estados com maior número de "apostadores" são Roraima (17%), Pará (17%) e Mato Grosso (17%). Na outra ponta da tabela, com estados que tiveram menor índice de jogadores das bets, estão Paraíba (10%), Minas Gerais (10%) e Ceará (8%).

Golpes digitais

Outro ponto da pesquisa perguntou se os entrevistados teriam "perdido dinheiro por algum crime digital como clonagem de cartão, fraude na internet ou invasão de contas bancárias". No panorama nacional, 75% admitiram ter sofrido algum tipo de golpe, enquanto 24% negaram. Não souberam ou preferiram não responder 1%.

Na distribuição entre unidades da federação, os estados com o maior número de vítimas de golpes foram São Paulo (30%), Mato Grosso (28%) e Roraima (27%). Já os com menos pessoas "enganadas" foram Sergipe (19%), Piauí (18%) e Ceará (17%), que mais uma vez teve menos índice do Brasil.

A pesquisa foi divulgada nesta terça-feira, 1º, pelo DataSenado, órgão de pesquisas do Senado Federal. Foram entrevistadas 21.870 pessoas, definidas por meio de Amostragem Aleatória Estratificada. A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas telefônicas auxiliadas por softwares de computador.