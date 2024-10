Prefeito publica direito de resposta de Fernandes com bordão "a culpa é do Sarto"

Foto: Samuel Setúbal/ O POVO Fernandes usa bordão em direito de resposta contra Sarto

O prefeito e candidato à reeleição, José Sarto (PDT), publicou um direito de resposta de André Fernandes (PL) nessa segunda-feira, 30. O vídeo mostra Fernandes, Nikolas Ferreira e uma multidão de apoiadores usando o tradicional bordão utilizado pelos eleitores do candidato bolsonarista: “é culpa do Sarto”.

“O prefeito de Fortaleza editou um vídeo e mentiu, tentando me colocar contra as mulheres. Primeiro, ele esqueceu de combinar com as mulheres, e segundo: se tem direito de resposta, é culpa do Sarto”, diz o vídeo gravado no evento de campanha de Fernandes no dia 21 de setembro, no bairro Conjunto Ceará.

O direito de resposta faz referência a um vídeo publicado pela campanha de José Sarto que tentava mostrar Fernandes relativizando o crime de estupro. A peça foi cortada e não mostrou a veracidade da fala de André.

No vídeo ele criticava a frase “sem útero, sem opinião”, usada para rechaçar críticas de homens ao aborto. Fernandes então indaga se mulher não poderia criticar o estupro por não ter o órgão genital masculino. O próprio André responde: “não”. No vídeo publicado por Sarto, no entanto, a resposta de André foi ocultada.

Na própria publicação do direito de resposta, o perfil do prefeito Sarto no Instagram questiona: “Se ele não é contra mulher, por que votou contra elas poderem receber o mesmo que homens?”.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO