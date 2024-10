iFood envia "cupom de 22" para clientes em Fortaleza, mas nega relação com eleições

Foto: Samuel Setubal Justiça reconhece vínculo empregatício entre entregador e Ifood em Fortaleza.

Circula nas redes e aplicativos de mensagens polêmica envolvendo notificação do iFood, aplicativo de entregas, oferecendo um “cupom de 22” para compras no app em Fortaleza. A mensagem, que vem circulando nos últimos dias, tem causado polêmica após ser associada como possível declaração de apoio à candidatura de André Fernandes (PL) para prefeito da Capital cearense.

“O que você precisa hoje é esse cupom de 22. Vem economizar", diz a mensagem, que teve veracidade confirmada pela assessoria de imprensa do iFood. Clientes questionam o texto usado pela plataforma, que não inclui o símbolo do cifrão (R$), e também o valor do cupom, considerado "atípico".

Geralmente, promoções na plataforma envolvem valores "arredondados", como R$ 10, R$ 20 ou R$ 30. Procurada pela coluna, a empresa nega, no entanto, que o cupom tenha relação com a eleição deste ano na capital cearense.

“O iFood é uma organização privada apolítica e apartidária. A notificação enviada para clientes da cidade de Fortaleza, no Ceará, oferecendo um ‘cupom de 22’ e de outros valores é verdadeira, mas, por erros operacionais, foi enviada sem o símbolo de cifrão (R$) antes do número”, diz nota do iFood enviada à coluna.

“O ajuste foi realizado e as notificações de cupons já estão com a redação corrigida. A empresa está comprometida em melhorar a experiência dos parceiros e consumidores”, continua.