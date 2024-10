Reta final em Fortaleza tem acirramento e muita intervenção da Justiça

Foto: Aurélio Alves/O POVO / FCO Fontenele/O POVO Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União)

R eta final da eleição em Fortaleza continua marcada por grande acirramento na Justiça Eleitoral, com diversas multas ou Direitos de Resposta concedidos todos os dias. Na tarde de ontem, o juiz Francisco Gladyson Pontes, integrante do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), determinou que a campanha de André Fernandes (PL) publique Direito de Resposta a Capitão Wagner (União) por conta de críticas feitas ao candidato do União Brasil nas redes sociais. Na decisão, o juiz proíbe ainda que o candidato do PL faça qualquer outra publicação no Instagram antes de conceder o espaço para o adversário. Dias antes, o próprio Wagner também teve que dedicar espaço em seu programa de rádio e TV para veicular respostas de André Fernandes.

Esquerda

Do outro lado da disputa, José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT) também travam embate parecido na Justiça. Na manhã de ontem, o pedetista inclusive foi condenado a pagar R$ 65 mil por conta de ataques contra o petista nas redes.

Salgado

A condenação ocorre por conta de 13 impulsionamentos feitos pela campanha de Sarto com ataques contra Evandro. Como este tipo de publicidade não pode possuir caráter de crítica, o pedetista foi punido em R$ 5 mil por peça.

iFood

Circula nas redes polêmica envolvendo notificação do iFood oferecendo um "cupom de 22" para compras no app em Fortaleza. A mensagem é associada a uma "propaganda" à candidatura de André Fernandes (PL) para prefeito.

Notificação

"O que você precisa hoje é esse cupom de 22. Vem economizar", diz a mensagem, que teve veracidade confirmada pela assessoria do iFood. Clientes questionam até o valor do cupom, considerado "atípico" para padrões do app.

"Apolítica"

A empresa nega, no entanto, que o cupom tenha relação com a eleição deste ano e disse que a ausência de cifrão na mensagem foi um "erro operacional". "O iFood é uma organização privada apolítica e apartidária", diz.

Curtas

O Cinema do Dragão do Mar recebe hoje, a partir das 18h, uma apresentação com diversos curtas experimentais dirigidos por mulheres. Depois da exibição, ocorrerá bate-papo com a pesquisadora e programadora Carla Italiano.

Foto: FABIO LIMA Émerson Damasceno, advogado, um dos idealizadores do projeto praia acessível

CNJ em ação contra capacitismo

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançará uma campanha de combate ao capacitismo no Judiciário. Decisão segue pedido e articulação do advogado cearense Emerson Damasceno, da OAB-CE, junto ao ministro Luís Roberto Barroso.

Imprensa

A Associação Nacional de Jornais lançou nota ontem condenando decisão do juiz Marcelo Mazzali, da Justiça do Paraná, que removeu notícias do jornal Plural relacionadas à candidatura de Eduardo Pimentel (PSD) em Curitiba.

Democracia

Na nota, a associação classifica a determinação com uma afronta contra a liberdade de imprensa. "A ANJ observa que a censura não é admitida pela Constituição brasileira e espera a revisão da decisão", diz o documento.

Horizontais

O Rock Cordel volta este ano com tudo ao CCBNB, com programação gratuita entre 12 e 19 de outubro. São quase 80 atrações, com programação no site do órgão. /// O novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, comemorou ontem os quatro meses de gestão. E aí, já dá para sentir diferença?