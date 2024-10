Candidatos focam na periferia em últimos dias de campanha; veja agendas

Foto: Montagem/O POVO CANDIDATOS a prefeito de Fortaleza, André Fernandes, Evandro Leitão, Capitão Wagner e José Sarto

Restando pouco menos de 48 horas para a abertura das urnas para votação, os quatro candidatos que aparecem com chances de segundo turno focam suas agendas na periferia da cidade. Nesta sexta-feira, 4, enquanto Evandro Leitão (PT) e Capitão Wagner (União Brasil) têm agendas iniciando pela manhã, André Fernandes (PL) e José Sarto (PDT) focam suas movimentações no fim do dia. O sábado deve ser marcado pelas tradicionais “mega carreatas”.

Os atos se concentram em bairros populosos da cidade, como a região do Grande Bom Jardim, Grande Mucuripe e Grande Pirambu. Bairros tradicionais como Antônio Bezerra, Messejana e Parangaba também aparecem nas agendas de fim de campanha dos candidatos.

André Fernandes já tem agenda completa para os últimos dois dias. No fim da tarde desta sexta-feira o candidato participa de adesivaço na Parangaba, no cruzamento da avenida Américo Barreira com avenida Fernandes Távora. Em seguida, às 19 horas, Fernandes faz o tradicional “bloco do 22”, onde percorrerá ruas do bairro Granja Portugal.

No sábado, 5, o candidato encerra a campanha com uma passeata no centro da cidade, marcada para 10 horas. No período da tarde, às 15h30min, André faz seu último ato de campanha, com uma motociata que parte da Messejana e vai até a Praça Portugal, na Aldeota.

Capitão Wagner iniciou esta sexta-feira com caminhada na Messejana. Às 17 horas o candidato participa de outra caminhada, dessa vez no bairro Serviluz, em seguida parte para uma carreata no bairro Pirambu, partindo da rua Matos. Wagner encerra o dia com uma reunião com lideranças. No sábado, o candidato encerra campanha com uma carreata, às 16 horas. O trajeto ainda não foi anunciado.

Evandro Leitão foi outro que iniciou a sexta com agenda pela manhã, o candidato participou de caminhada pelo bairro Bonsucesso. Às 13 horas tem reunião interna com a coordenação de campanha e encerra o dia com uma carreata, ao lado do ministro Camilo Santana (Educação), pelos bairros Bom Jardim e Granja Lisboa, concentração acontece na rua Oscar Araripe, na esquina com a rua Monsenhor Sabino Feijão.

No sábado, o candidato também fará uma mega carreata. Com início às 8 horas, o evento tem concentração marcada para a avenida Presidente Costa e Silva, em frente ao restaurante Casa do Peixe Vivo e deve contar, novamente, com a presença de Camilo Santana.

José Sarto tem apenas uma agenda de rua nesta sexta-feira, às 18h30min o candidato à reeleição participa de caminhada pelo bairro Antônio Bezerra, é o bloco do 12. A concentração acontece na Areninha do bairro, na rua Hugo Vítor. No período da manhã o candidato participa de reuniões internas. O candidato ainda não tem previsão de agenda para o sábado.

Agendas completas:

André Fernandes (PL):

Sexta-feira, 4:

17h: Adesivaço na Paragaba (Av. Américo Barreira com Av. Fernandes Távora);

19h: Bloco do 22 na Granja Portugal (Praça da Juventude, rua Antônio Nery).



Sábado, 5:

10h: Passeata no Centro;

15h30min: Motociata (concentração na Areninha Murilão, no bairro Messejana).

Capitão Wagner (União):

Sexta-feira, 4:

8h44min: Caminhada na Messejana;

17h: Caminhada no Serviluz (rua Vicente de Castro, 6992);

18h44min: Carreata Pirambu (rua Matos, em frente à Escola da Areninha);

21H: Reunião com lideranças.

Sábado, 5:

16h: Carreata (local a definir).

Evandro Leitão (PT):

Sexta-feira, 4:

7h30min: Caminhada no bairro Bonsucesso;

13h: Reunião interna com a coordenação da campanha;

19h: Carreata no Bom Jardim e Granja Lisboa (rua Oscar Araripe com rua Monsenhor Sabino Feijão).

Sábado. 5:

8h: Mega carreata (Av. Presidente Costa e Silva, em frente ao restaurante Casa do Peixe Vivo).

José Sarto (PDT):

Sexta-feira, 4:

Manhã: Reuniões internas

18h30min: Bloco do 12 no bairro Antônio Bezerra (Areninha do Antônio Bezerra, rua Higo Vítor, 509).

Sábado, 5:

Agenda a ser definida.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO