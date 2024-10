Carreatas "fecham" campanha na Capital

Restando pouco menos de 24 horas para a abertura das urnas de votação, os quatro candidatos melhor posicionados em pesquisas de opinião na disputa pela Prefeitura de Fortaleza têm focado suas agendas na periferia da cidade. Nesta sexta-feira, enquanto Evandro Leitão (PT) e Capitão Wagner (União Brasil) tiveram agendas iniciando pela manhã, André Fernandes (PL) e José Sarto (PDT) focaram suas movimentações no fim do dia, todos com grandes caminhadas. Já o sábado será marcado pelas tradicionais "mega carreatas", que irão se concentrar em bairros populosos da cidade, como a região do Grande Bom Jardim, Grande Mucuripe e Grande Pirambu. Bairros tradicionais como Antônio Bezerra e Messejana também aparecem nas agendas.

PL

Candidato do PL, André Fernandes encerra a campanha com uma passeata no Centro de Fortaleza, marcada para 10h. Mais tarde, às 15h30min, ele comanda uma motociata que vai da Messejana até a Praça Portugal, na Aldeota.

PT

Já Evandro Leitão (PT) também encerra campanha com carreata, marcada para 8h e partindo do José Walter. Ato percorrerá diversos bairros e terá participações de Camilo Santana (PT) e Elmano de Freitas (PT).

PDT

Curiosamente, José Sarto (PDT) fará carreata com o mesmo ponto de partida de Evandro, no José Walter. Ato do prefeito, no entanto, está marcado para 14h30min, ao lado do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) e outros aliados.

União

Por fim, Capitão Wagner (União) também fará carreata por diversas regiões de Fortaleza. Ato tem início marcado para 16h e trajeto com partida na avenida Ulisses Guimarães, na Barra do Ceará. Apuração é do repórter Yuri Gomes.

Lei Seca

Diferentemente de 2022, Fortaleza não deve ter Lei Seca em vigor durante o dia da eleição municipal. Na tarde de ontem, o TRE-CE emitiu nota afirmando que não irá estabelecer portaria sobre o tema neste ano.

Liberado?

A decisão ficaria a critério, diz a informação, dos juízes que organizam as eleições nos municípios. Na Capital, ainda não havia, até a noite de ontem, nenhuma iniciativa no sentido de implementar a medida.

Às vésperas da eleição

Nasceu na tarde de ontem, em Fortaleza, a filha da deputada Gabriella Aguiar (PSD), candidata a vice-prefeita de Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura de Fortaleza. Sara é a segunda filha da deputada, que é casada com o médico Cláudio Leite.

PF em ação

Reta final da eleição no Ceará foi marcada também por diversas ações policiais de peso. Apenas nos últimos dez dias, pelo menos R$ 2,5 milhões foram apreendidos em operações que investigam suspeitas de compra de votos.

De olho

Valor, no entanto, pode ser ainda maior, uma vez que parte das operações não teve informações divulgadas pelas autoridades. Informação tem base em levantamento divulgado ontem pela Polícia Federal.

Horizontais_

A UFC publicou ontem edital de concurso público para preenchimento de 144 vagas de servidores técnico-administrativos da instituição. Vagas incluem cargos de nível médio, técnico e superior, nos campi da instituição em Fortaleza, Crateús, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral. Mais informações no site da universidade.