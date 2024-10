Filha de Gabriella Aguiar, vice de Evandro, nasce nesta sexta-feira, 4

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-08-2024: Inauguração do comitê do candidato à prefeitura, Evandro Leitão (PT). Na foto, Evandro Leitão (PT), candidato à prefeitura, e sua vice da chapa, Gabriella Aguiar (PSD). (Foto: Fernanda Barros/O Povo)

A filha de Gabriella Aguiar (PSD), candidata a vice de Evandro Leitão (PT), nasce nesta sexta-feira, 4. Sara, como será batizada, deve ganhar o mundo às 14 horas. Em julho, a médica e deputada estadual antecipou na rádio O POVO CBN que a previsão era de que a filha nascesse no dia da eleição, que será domingo, 6.

Sara é a segunda filha de Gabriella Aguiar, além dela, a deputada estadual também é mãe de Maitê. As duas são fruto do casamento da médica com Cláudio Leite. Nas últimas semanas as aparições da candidata a vice nas agendas de rua de Evandro vinham diminuindo, já na preparação para o nascimento da filha.

Gabriella é filha do ex-governador Domingos Filho (PSD) e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD). A médica é também irmã do deputado federal Domingos Neto (PSD) e está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Ceará. Foi eleita em 2022 com 83,1 mil votos.

Durante o período pré-convenções Gabriella travou uma "disputa" com Luisa Cela (PSB) pelo posto de vice na chapa do petista. A deputada estadual acabou levando a melhor após articulações de nomes como Luiz Gastão, presidente do PSD Fortaleza e do próprio Domingos Filho.

O perfil de Gabriella, somado ao crescimento do PSD na Câmara Municipal de Fortaleza após a janela partidária e a robustez do partido a nível nacional, podendo investir forte na campanha, também foram fatores cruciais. O PSD destinou para a campanha de Evandro R$ 4,5 milhões, valor maior do que o próprio PT alocou.

Sara, a nova integrante da tradicional família tauaense, chegará menos de 48 horas antes do domingo derradeiro. A chapa de Evandro e Gabriella aparece com grandes chances de ir ao segundo turno, com as últimas pesquisas consolidando esse cenário.

Na última sondagem do Datafolha, encomendada pelo O POVO, Evandro aparece com 25% das intenções de voto, empatado na primeira colocação com André Fernandes (PL) e oito pontos percentuais a frente de Capitão Wagner, que aparece na terceira posição.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO