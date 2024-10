André cresce entre evangélicos e lidera com folga no segmento; Evandro entre idosos

Foto: O POVO Candidatos a prefeito de Fortaleza André Fernandes, Evandro Leitão, Capitão Wagner e José Sarto

Na separação por segmentos do eleitorado feita pela nova pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, 5, para a Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) possui uma de suas maiores vantagens sobre os adversários entre eleitores evangélicos. Neste segmento, o candidato do PL cresceu de 34% para 42% das intenções de voto.

Já Evandro Leitão (PT) e Capitão Wagner (União) aparecem empatados na segunda colocação entre evangélicos, ambos com 17%. Na rodada passada do Datafolha, divulgada em 25 de setembro, Wagner tinha 20% entre o segmento (ou seja, caiu três pontos) e Evandro tinha 16% (cresceu um ponto).

Dividindo a liderança em empate técnico com André Fernandes no quadro geral de candidatos, Evandro Leitão teve crescimento pronunciado principalmente no segmento de idosos, com 60 anos ou mais. Nesta parcela do eleitorado, o petista cresceu de 29% das intenções de voto para 45%, um crescimento de 16 pontos percentuais.

Já André Fernandes passou de 27% no segmento para 23%, oscilando quatro pontos negativamente. Capitão Wagner teve leve oscilação positiva neste segmento, passando de 11% no final de setembro para 13% neste sábado.