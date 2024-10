Datafolha: Candidatos da polarização se "isolam" para o 2º turno

Foto: O POVO DATAFOLHA TESTE 2

Quinta rodada da pesquisa Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza reforça, mais uma vez, tendência de 2º turno entre os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). Integrando o “segundo escalão” da disputa, Capitão Wagner (União) e José Sarto (PDT) aparecem pelo menos quatro pontos mais distantes dos dois líderes.

No último levantamento do Instituto, divulgado em 25 de setembro, Wagner tinha 17% das intenções de voto (entre votos totais) e ficava oito pontos atrás de Evandro, que tinha 25%. Agora, o candidato do União brasil tem 16% e fica doze pontos atrás do petista, que chegou a 28%. Já Sarto foi de 15% para 13%, ficando hoje a 15 pontos de uma das vagas no 2º turno.

O resultado reforça a reprodução em Fortaleza da polarização no campo nacional, com candidatos ligados a Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT) seguindo na disputa. Para o primeiro turno, Fortaleza foi uma das únicas capitais brasileiras que contou com agendas de campanha tanto do ex-presidente quanto do atual chefe do Executivo.

A associação com Lula, aliás, tem sido uma das principais estratégias da campanha do PT em Fortaleza. Candidatos “de fora” da polarização, Capitão Wagner e José Sarto criticaram diversas vezes essa possível interferência do cenário nacional na disputa local. Aliado do pedetista, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) chegou inclusive a classificar a polarização entre PT e PL de "tentativa de manipulação" do cenário eleitoral.

A tese, no entanto, parece não ter vingado entre o eleitorado, com candidaturas do PL e do PT continuando em curva ascendente em todas as pesquisas realizadas pelo Datafolha. Candidatos do União Brasil e do PDT, no entanto, prometem quadro diferente neste domingo. A conferir.