André diz que vê apoio de Wagner como "natural" e rejeita "polarização" no 2º turno

Candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, o deputado André Fernandes disse nesta segunda-feira, 7, que já procurou o candidato derrotado do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner, para conversar sobre um possível apoio dele à sua campanha no 2º turno contra Evandro Leitão (PT).

“O procurei, liguei, conversamos. Tivemos uma conversa sim, e espero receber o seu apoio. É natural que isso venha a acontecer. Já o apoiei duas vezes, também sendo uma grande liderança da oposição no Estado. Então, eu o procurei entendendo a necessidade dessa união em torno de uma renovação”, disse, em entrevista à TV Jangadeiro na noite desta segunda-feira, 7.

“Tivemos uma boa conversa, falei da importância de ele se posicionar, de vir para o nosso lado, fiz um convite. O apoio dele é fundamental”, continua Fernandes. O candidato do PL rejeitou ainda tese de uma “polarização” semelhante ao cenário político nacional em Fortaleza, sinalizando que seguirá com estratégia de discutir temas da cidade.

“Não dá para falar de polarização. Não existe Lula contra Bolsonaro, não é uma campanha PT contra PL, não é uma campanha direita contra esquerda. É uma campanha dos mesmos de sempre contra nós, eu André Fernandes e o povo de Fortaleza”, avalia.

“Quem quer que continue do mesmo jeito, quem acha que a rua não tem buraco, que a saúde está boa, que está segura a cidade, que a cidade está limpa, continua do mesmo lado, do mesmo time onde ganharia esses mesmos coroneis que há 30 anos governam essa cidade. Quem acha que está na hora de uma mudança vem para o nosso lado”.