Evandro: André Fernandes se passa como "lobo na pele de cordeiro"

Foto: Aurélio Alves/Fco Fontenele André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) se enfrentarão no segundo turno das eleições, no dia 27 de outubro

Candidato do PT que chegou ao 2º turno da eleição em Fortaleza, o deputado Evandro Leitão destacou nesta segunda-feira, 7, diferenças entre seu projeto e o representado pelo adversário André Fernandes (PL), a quem ele compara a um “lobo na pele de cordeiro”.

“Está muito claro os dois projetos que estão postos. Um projeto que negou a vacina, que negou a ciência, que agride mulheres, que, infelizmente, tem um discurso de ódio e que hoje se passa representado aqui pelo deputado André Fernandes, que hoje se passa por um lobo na pele de cordeiro”, disse Evandro, em entrevista à Rádio O POVO CBN.

“E um outro projeto que é o projeto do Minha Casa Minha Vida, do Mais Médicos, do Pé-De-Meia. É importante que a população faça essa distinção”, destaca Evandro. A fala antecipa parte da estratégia que deve guiar o PT no 2º turno da disputa, no sentido de ampliar a associação entre Fernandes e bandeiras do governo Jair Bolsonaro (PL).

Na primeira etapa da disputa, o candidato do PL acabou focando em discurso mais “moderado”, evitando entrar em embates ou em pautas mais polêmicas ou ideológicas. Na noite deste domingo, 6, o ministro Camilo Santana (PT) também sinalizou estratégia no sentido de “desconstruir” imagem moderada adotada por Fernandes na campanha.

"Não tenho dúvida, nós vamos ganhar essa eleição no segundo turno aqui em Fortaleza. Eu quero é que o André Fernandes mostre a cara e mostre o Bolsonaro aqui em Fortaleza", disse o ministro, em primeiro ato após confirmação do 2º turno na Capital.