Ex-prefeito afastado pela Justiça, Carlomano não se elege vereador em Pacatuba

Foto: Sara Maia, em 04/12/2012 CARLOMANO Marques, ex-prefeito de Pacatuba, já foi deputado estadual

Reeleito como prefeito de Pacatuba na eleição de 2020, o ex-deputado Carlomano Marques (MDB) não conseguiu se eleger vereador do mesmo município neste domingo, 6. Com apenas 627 votos, o ex-prefeito acabou ficando na 4ª suplência de seu partido.

Carlomano foi afastado do comando do município por duas vezes no ano passado, em meio a investigação do Ministério Público do Ceará (MPCE) sobre suposto superfaturamento na compra de livros da rede pública do município. Durante as investigações, o ex-gestor chegou inclusive a ser preso por conta das acusações.

No início deste ano, o emedebista renunciou ao cargo e saiu como candidato a vereador. Vice de Carlomano que assumiu após o afastamento dele, Rafael Marques (PSB) disputava com o apoio do ex-prefeito na disputa, mas obteve apenas 43,84% dos votos e acabou derrotado por Larissa Camurça (União), que teve 54,87% dos votos.

Sobrinho de Carlomano, Rafael Marques chegou a romper com o emedebista em meio às reviravoltas da política do município. Os dois, no entanto, acabaram se reaproximando para a disputa.