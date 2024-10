Oscar Rodrigues minimiza discurso de oposição e elogia gestão Elmano

Foto: LUIZ QUEIROZ/ESPECIAL PARA O POVO Oscar Rodrigues (União) e Dra Imaculada vencem a eleição em Sobral - 06.10.24

Prefeito eleito de Sobral, o deputado estadual Oscar Rodrigues (União) minimizou nesta segunda-feira, 7, discurso de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT). Elogiando a gestão do petista, o parlamentar disse que manterá “coerência” na gestão, mas destacou nem ter “nada contra” o petista nem interesse em “se distanciar” do governador.

As declarações foram feitas na manhã desta segunda-feira, 7, em entrevista à Rádio O POVO CBN. Oscar Rodrigues foi eleito em disputa direta com a base do governo em Sobral, que apoiou Izolda Cela (PSB), mas sempre manteve boas relações com algumas das principais lideranças do PT no Estado, como o próprio Evandro Leitão (PT).

“Um prefeito precisa de ajuda por todos os lados. Eu, como deputado estadual, tenho feito um trabalho de coerência. Aqueles projetos que acho que devem ser aprovados, podem ser do PT, de qualquer origem, eu tenho aprovado. Os que são contra a minha vontade, a minha ideologia, eu também não assino. Procuro trabalhar com essa coerência”, diz.

“Eu pessoalmente e politicamente não tenho nada contra o Elmano. Muito pelo contrário, acho que ele tem feito até um bom governo. Pode melhorar? Pode, porque tudo pode melhorar. Então, não quero me distanciar dele, nem como deputado, nem como prefeito ao ponto de dizer que não quero ajuda do Governo do Estado,” continua.

“Muito pelo contrário, Sobral é uma cidade que precisa muito do Governo do Estado. Assim como do Governo Federal. Inclusive, o União Brasil tem três ministérios no governo, o MDB, que está conosco, tem três ministérios também”, conclui.