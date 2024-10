Roberto Pessoa se reelege em Maracanaú, mas enfrentará grupo dividido

Foto: Mariana Parente/ Especial O Povo Roberto Pessoa vota na Escola Manoel Róseo Landim, em Maracanaú

Comandando base partidária que governa Maracanaú desde 2004, o prefeito Roberto Pessoa (União) foi reeleito ontem no município com 62,83% dos votos. Apesar da vitória aparentemente “folgada” do gestor, o resultado da eleição deste domingo, 6, já abriu uma série de discussões e dúvidas sobre o futuro do grupo político de Pessoa no município.

Para aliados de Pessoa, o resultado do prefeito foi “insuficiente” e refletiria divisões internas na base do governo em Maracanaú. Neste sentido, eles destacam o desempenho da deputada bolsonarista Dra. Silvana (PL), que obteve 24,76% dos votos mesmo sem ter atuação política nem relação histórica com o município.

O “racha” interno estaria em curso desde junho, quando o PT Nacional anunciou apoio à reeleição de Pessoa em Maracanaú. A situação se aprofundou a partir de agosto, quando Gerson Cecchini (PT) foi anunciado como vice da chapa de Pessoa. A aproximação entre PT e União incomodou sobretudo o ex-prefeito e atual deputado estadual Firmo Camurça (União), aliado histórico do prefeito no município.

Aliado do atual vice-prefeito Neton Lacerda, Camurça chegou a divulgar em agosto nota criticando a indicação de Cecchini para a vice. Dias depois, o deputado não compareceu à convenção que confirmou candidatura de Pessoa à reeleição. Segundo políticos do município, os dois não chegaram a romper, mas há de fato um distanciamento que se aprofundou durante a campanha.

"Expectativa de expansão"

Situação do prefeito de Maracanaú também gera expectativa sobre os rumos dos grandes grupos da Região Metropolitana de Fortaleza. Donos de outras hegemonias na área, como Átila Câmara (PSB) em Maranguape e Acilon Gonçalves (PL) em Eusébio, obtiveram vitórias mais expressivas que a de Pessoa, na casa dos 75% e 80%, respectivamente.

Outros candidatos apoiados por ele, como Emília Pessoa (PSDB) como prefeita de Caucaia e Rene Pessoa (União) para vereador de Fortaleza, também não lograram êxito nas urnas. Rene, aliás, é neto de Pessoa e um dos nomes cotados para a “fila” de sucessão dele no município. Firmo Camurça, por outro lado,

"Havia uma expectativa de que ele expandisse a influência, o que não aconteceu”, analisa um observador da política do município. Reeleito para seguir no município até 2029, Pessoa precisará de momento para “sentar à mesa” com aliados e aparar as arestas.