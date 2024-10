Vereadores eleitos podem virar deputados com vitória de André ou Evandro; entenda

Foto: Montagem O POVO Veradores eleitos podem virar deputados após resultado do segundo turno

Dois vereadores eleitos no pleito desse domingo, 6, podem alçar voos mais altos a partir de 2025. Isso vai depender do escolhido pelo eleitor no próximo dia 27 de outubro, André Fernandes (PL) ou Evandro Leitão (PT). Os beneficiados serão Priscila Costa (PL), a vereadora mais votada da Capital, que pode virar deputada federal, ou Apollo Vicz (PSD), protetor animal eleito para seu primeiro cargo político, que pode virar deputado estadual.

André Fernandes é deputado federal, eleito em 2022 como o mais votado do Ceará, já Priscila foi a primeira suplente do PL, com 74.773 votos em uma bancada que elegeu cinco federais na época. Hoje são quatro após Yury do Paredão ser expulso do PL e ingressar no MDB. André sendo eleito, Priscila pode, caso queira, assumir o mandato de forma efetiva até o fim de 2026.

Do outro lado, quem se beneficia é Apollo Vicz, eleito vereador neste ano com 12.772 votos. Caso Evandro vença, Gabriella Aguiar (PSD), vice na chapa, deixa a Assembleia Legislativa do Ceará e abre vaga. O primeiro suplente, Simão Pedro (PSD), foi eleito prefeito de Orós e consequentemente não pode ser efetivado. Com isso, o mandato cai no colo de Apollo, resta saber se ele assumirá ou irá preferir os quatro anos no cargo a qual foi eleito.

A entrada de Priscila pode ser a única mudança na bancada federal cearense, enquanto na Assembleia, caso Evandro seja eleito, abre-se vaga para Nizo Costa (PT), primeiro suplente do partido e Apollo, como citado. Além deles, Heitor Férrer (União Brasil) vai herdar a vaga de Oscar Rodrigues (União Brasil), eleito prefeito de Sobral.

No caso de Priscila não aceitar ser efetivada como deputada federal, Mayra Pinheiro (PL) é quem ganha a preferência. Já na Assembleia, caso Apollo rejeite o mandato, Kélvia Dias (PSD), superintendente Federal de Pesca e Aquicultura no Estado do Ceará, é quem herda a vaga. Ela é ligada ao grupo do ex-governador Domingos Filho.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO