A disputa pelo apoio de Sarto e Capitão Wagner

Foto: Samuel Setubal Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT) e os apoios para o segundo turno

Responsáveis por pouco mais de 23% dos votos válidos do 1º turno em Fortaleza, eleitores de José Sarto (PDT) e Capitão Wagner (União) serão agora os "fieis da balança" para a queda de braço entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). Embora não exista definição sobre o rumo a ser tomado pelos agora "ex-candidatos", bastidores da política já fervilham desde o domingo de olho na posição de ambos. Em entrevistas recentes, Evandro tem dito que procurará tanto o PDT quanto o União para conversas, apostando no fato de ambos integrarem o governo Lula (PT). Fernandes, por outro lado, diz que já conversou com Wagner por telefone, o convidando para integrar sua campanha. Sobre Sarto, por outro lado, foi menos aberto: "Não liguei nem tenho o telefone".

Movimentos

Pedetista próximo de Sarto, Antônio Henrique (PDT) afirmou que a questão será definida em conjunto no partido, mas foi taxativo: "Primeiro a gente precisa ser procurado. Seria a parte inicial, não sei se já procuraram", diz.

Mistério

Na tarde de ontem, o prefeito quebrou silêncio que mantinha desde o resultado da eleição e disse que discutirá com aliados sua posição no 2º turno. Por "aliados", entenda-se aí Ciro Gomes, Roberto Cláudio e André Figueiredo.

Herdeiro

Wagner, por sua vez, adotou estratégia curiosa, para dizer o mínimo, para lidar com a questão. Nas redes, tem orientado eleitores a seguirem perfil pessoal de um de seus filhos, Felipe, prometendo anúncio do tema na página.

Reunião

No meio das movimentações, o candidato do PT realizará hoje, às 16h, evento em seu comitê reunindo vereadores eleitos que o apoiarão no 2º turno. Petistas prometem adesão de vereadores até então ligados a Sarto.

Em cúpula

Comandos do Podemos e do Mobiliza decidem até a segunda-feira qual candidato apoiarão no 2º turno em Fortaleza. Unidas, as siglas reelegeram os vereadores Wellington Sabóia (Podemos) e Germano He-Man (Mobiliza).

Fila anda

Resolvido o 1º turno, deputados já discutem sucessão da presidência da Alece. Apesar de ainda estar no PDT, o deputado Guilherme Landim defendeu ontem como "natural" que o PSB - provável destino de cidistas - indique o posto.

Foto: João Filho Tavares Vereador reeleito Adail Junior

Adail "fura" Sarto por Evandro

O vereador reeleito Adail Júnior (PDT) "furou" José Sarto e declarou ontem apoio a Evandro Leitão no 2º turno da eleição em Fortaleza. Anúncio foi divulgado poucas horas após o prefeito anunciar que ainda discutiria qual rumo irá tomar na disputa.

TRT-7

O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE) elegeu a desembargadora Fernanda Uchôa como presidente da Corte para o biênio 2025-2027, com Francisco José Gomes na vice e João Carlos de Oliveira Uchôa como corregedor.

Pleno rachado

Decisão do TRT foi tomada em placar apertado. Ao todo, foram sete votos para Fernanda contra seis para o desembargador Emmanuel Teófilo Furtado. Foi registrado ainda um voto em branco. Posse ocorre em 13 de dezembro.

Horizontais

O Auditório da Reitoria da UFC recebe hoje, às 18h30min, solenidade de entrega do título de Doutora Honoris Causa à pedagoga Maria Ruth Barreto Cavalcante. /// Primeira cearense presa na ditadura militar, Ruth é pioneira na aplicação do método Paulo Freire no Ceará e fundadora da Escola de Biodança do Ceará.