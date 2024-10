Aliado de Sarto, Adail Júnior "fura" prefeito e anuncia apoio a Evandro

Foto: Divulgação/Adail Júnior/Facebook Foto de Adail com Evandro foi publicada na noite desta terça-feira pelo vereador

Um dos principais defensores da candidatura de José Sarto (PDT) na eleição deste ano, o vereador reeleito Adail Júnior (PDT) publicou na noite desta terça-feira, 8, declaração pública de apoio a Evandro Leitão (PT) no 2º turno da disputa em Fortaleza.

A declaração acaba, na prática, “furando” o próprio Sarto, que ainda não se posicionou sobre a nova etapa da eleição. Foto de Adail com Evandro foi publicada pelo vereador poucas horas após o prefeito afirmar que ainda conversará com aliados sobre o tema.



“Fechado com Evandro Leitão! Acredito no poder da democracia e no avanço de nossa cidade. Conheço Evandro há muito tempo, sei da sua índole, da sua trajetória política. Sua visão de crescimento à Fortaleza é o que a nossa cidade precisa para continuar avançando”, disse o vereador em publicação nas redes.