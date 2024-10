Landim diz ser "natural" indicação do PSB para presidência da Alece

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 14-11-2023: Reunião PDT cabeçada por Cid Gomes. Na foto, Deputado Guilherme Landim. (Foto: Fernanda Barros /O Povo)

Atual líder do PDT na Assembleia Legislativa, o deputado Guilherme Landim (PDT) afirmou nesta terça-feira, 8, que considera “natural” que o PSB indique o nome do próximo candidato da base aliada para a presidência da Assembleia Legislativa.

“É natural, é uma tradição da Casa, que a maior bancada possa ter a indicação da presidência. E acho que é mais que justo que o PSB possa pleitear isso”, diz o deputado, que é um dos nomes já cotados para a disputa.

Apesar de ainda estar filiado ao PDT, o deputado faz a afirmação já projetando migração conjunta de dez deputados pedetistas que tentam na Justiça garantir mudança para o PSB. Atualmente, o partido de Cid Gomes (PSB) não possui nenhum representante na Casa.

“Nós já ganhamos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas ainda falta o pleno decidir. A gente aguarda só essa decisão do pleno para, com toda segurança jurídica, possa ser feita essa migração”, destaca o deputado. (com informações do repórter Yuri Gomes)