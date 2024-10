Sarto não antecipa tendência de apoio no 2º turno: "Estou discutindo com lideranças"

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 06-10-2024 Votação do ex Prefeito Roberto Claudio no Colégio Batista Santos Dumod ao lado do Candidato a reeleição José Sarto (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

Em primeira manifestação feita desde que ficou de fora do 2º turno da eleição em Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) não antecipou nesta terça-feira, 8, qualquer tendência sobre qual será sua posição na disputa entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

“Sou apaixonado por Fortaleza e estou preocupado com o rumo que tomaremos nos próximos anos. Por isso, estou discutindo com lideranças do meu partido sobre o que acreditamos ser o melhor para os fortalezense”, disse.

Na nota, Sarto reconhece o resultado da eleição e agradece a apoiadores de sua candidatura. "Gente de Fortaleza, as urnas expressam o valor maior da democracia, que é a vontade da população e ela é soberana”, afirma.

“Sempre me dediquei e servi à nossa cidade com zelo e compromisso, e sinto muito orgulho de tudo o que realizamos até aqui e ainda vamos realizar. O trabalho continua. Contem comigo!", se manifestou.