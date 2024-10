André não acredita em apoio de Sarto a Evandro: "O PT quer o fim deles"

Foto: RÔMULO SANTOS/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, 06-10-2024: Votação de André Fernandes. (Foto: Rômulo Santos / Especial Para O Povo)

Candidato do PL no 2º turno da eleição de Fortaleza, o deputado federal André Fernandes disse nesta quarta-feira, 9, esperar receber apoios tanto de Capitão Wagner (União) quanto de José Sarto (PDT) na nova etapa da disputa na Capital. “Já conversei com Wagner e conversei com interlocutores do Sarto. Espero receber o apoio de ambos”, diz.

Neste sentido, o deputado sinaliza não acreditar no apoio de Sarto a Evandro. “Ficou claro a intenção do PT para com eles. O PT quer o fim deles. Nenhuma promessa agora vai fazer o grupo do prefeito acreditar”, afirma o candidato do PL.

“Da parte do Wagner, já há um alinhamento natural. O próprio candidato chegou a dar declarações de que o palanque do PT seria o único que ele não subiria no segundo turno”, diz ainda Fernandes, que admite conversas tanto com o PDT quanto com o União.

“Desde o começo deixei claro que estaria aberto a receber todos os apoios no segundo turno. Fortaleza precisa se livrar das mãos desse grupo que há 30 anos governa nossa cidade”, afirma o candidato.