Coletivos de médicos anunciam apoio a Evandro Leitão no 2º turno

Foto: Divulgação Coletivos de médicos anunciam apoio a Evandro Leitão (PT)

Os coletivos Rebento, Médicos e Médicas pela Democracia e a Rede de Médicos Populares anunciaram apoio formal a Evandro Leitão (PT) no segundo turno da eleição em Fortaleza. No pleito realizado no último dia domingo, 6, Evandro ficou na segunda colocação, com 34,33% dos votos, e enfrentará no segundo turno André Fernandes (PL), que ficou com 40,20% dos votos válidos.

Os coletivos, que afirmam lutar "pela vida, pela ciência, pelo Sistema Único de Saúde e pela Democracia" convocaram a população para reforçar a campanha do candidato petista nas três semanas que antecedem o dia 27 de outubro, data do segundo turno.

Os coletivos foram bastante atuantes durante a pandemia de Covid-19 denunciando as ações polêmicas do governo Bolsonaro e a propaganda de medicamentos sem eficácia contra a doença. Além do desrespeito às evidências científicas e a demora na aquisição das vacinas.

Os coletivos criticam André Fernandes e afirmam que o candidato “imitou” Bolsonaro durante a pandemia, desdenhando de medidas de proteção e fazendo falas contrárias à vacinação.

“A roda da história gira, e Fortaleza se vê agora diante de grave risco, com um representante da extrema direita no segundo turno da eleição para prefeito. André Fernandes, que tem como padrinho político o mesmo Bolsonaro que demorou a comprar as vacinas, que usou armas na mão como símbolo de campanha, que elogiou torturadores e assassinos”, diz um trecho da nota dos coletivos.

“Os médicos e as médicas do Coletivo Rebento, da ABMMPD e da Rede de Médicos Populares conclamam profissionais de saúde de todas as categorias e toda a população de Fortaleza a dizer "não" à extrema direita e dar apoio a Evandro 13, entendendo ser esta a candidatura que apresenta sua defesa da democracia, do respeito às pessoas, da defesa da vida e defesa do SUS, do acolhimento às demandas e necessidades da sociedade civil organizada e da população como um todo!”, conclui.

por Yuri Gomes - Especial para O POVO