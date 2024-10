Eduardo Girão repete 1% de Inácio em "tradição" de senadores em Fortaleza

Foto: Matheus Souza FORTALEZA, CE, BRASIL, 06-10-2024 - Candidato Eduardo Girão votando no Labomar (foto: Matheus Souza/Especial para O povo)

Candidato do Novo à Prefeitura de Fortaleza, o senador Eduardo Girão acabou tendo mal desempenho nas urnas da Capital e alcançou apenas 1,06% dos votos no último domingo, 6. Votação lembra muito o índice atingido por Inácio Arruda (PCdoB) em 2012, quando o então senador teve 1,82% dos votos no 1º turno da disputa.

Os resultados mantêm a tradição de desempenhos negativos de membros do Senado em disputas da Capital. Em 2008, a então senadora Patrícia Saboya (à época no PDT) ficou em terceiro lugar na disputa, com 15,47% dos votos. Mesmo com apoio expressivo de Ciro Gomes (PDT), Patrícia não evitou vitória de Luizianne Lins (PT) já no 1º turno.

Em manifestação logo após a eleição, Girão agradeceu pelos 14.878 votos que recebeu no 1º turno, mas sinalizou ter sofrido “boicote flagrante” do “sistema” contra sua candidatura. Durante a campanha, o senador protestou por não ter tido direito a tempo no Horário Eleitoral, assim como a convites para participação em debates televisivos da disputa.



“Está claro como o sol que não se discutiu um projeto para a capital da “Terra da Luz” nestas eleições. Infelizmente interesses pessoais ficaram acima dos público”, disse. Na pesquisa Datafolha divulgada pelo O POVO um dia antes da eleição, Girão aparecia com 3% das intenções de voto.