TJCE elege nova diretoria do Judiciário nesta quinta-feira, 9

Foto: Alex Costa/ ASCOM TJCE Julgamento no plenário do TJCE

O pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) convocou para às 14h desta quinta-feira, 10, sessão que fará a eleição dos novos dirigentes do Poder Judiciário do Ceará para o biênio 2025-2027. A votação ocorre exclusivamente de maneira presencial, no auditório da Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec).

Concorrem ao cargo o desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto, atual vice-presidente da Corte e representante do grupo que atualmente comanda o TJCE, e o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e irmão do ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato é candidato a vice-presidente. Já os desembargadores Mario Parente Teófilo Neto e Marlúcia de Araújo Bezerra concorrem ao cargo de corregedor-geral de Justiça. Já a ouvidoria do Judiciário, que terá a primeira eleição neste ano, tem inscrição da desembargadora Andrea Mendes Bezerra Delfino.

A eleição do TJCE ocorre em sessão pública, pelo voto direto e secreto, por meio de cédulas de papel. A conferência de votos segue ordem decrescente de antiguidade no Tribunal, mediante chamada nominal. Trabalhos serão dirigidos pela atual diretoria do Tribunal, comandado pelo desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes.