André Figueiredo defende "neutralidade" do PDT no 2º turno em Fortaleza

Foto: Matheus Souza FORTALEZA, CE, BRASIL, 07-08-2024 - Debate na rádio O povo com o deputado do PT Assis Diniz e o presidente interino do PDT e deputado federal André Figueiredo (foto: Matheus Souza/Especial para O povo)

Presidente nacional em exercício do PDT, o deputado André Figueiredo afirmou nesta quinta-feira, 10, considerar a “neutralidade” como "postura mais adequada" para a sigla no 2º turno da eleição entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) em Fortaleza.

"No cenário natural, os dois candidatos que disputam o segundo turno representam caminhos que, por um lado, não estão alinhados aos princípios e bandeiras que defendo, e por outro, não agradam ao modelo de gestão que considero adequado para o Ceará e para a nossa capital”, disse Figueiredo em nota divulgada nas redes sociais.

A nota reforça tendência já anunciada por outras lideranças do partido pela adoção da neutralidade no 2º turno da disputa. Filiados do partido, no entanto, devem ser “liberados” para apoiar tanto André Fernandes quanto Evandro na disputa. Nos últimos dias, vereadores Adail Júnior (PDT) e Carlos Mesquita (PDT) já anunciaram adesão ao PT.

"Diante desse contexto, compreendo que a neutralidade partidária neste momento é a postura mais adequada, respeitando os posicionamentos individuais dos nossos integrantes, ressaltando que pessoalmente seguirei o alinhamento nacional do Partido", continua a nota.