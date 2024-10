Gabriel Biologia diz "estranhar" demora em apoio do PDT a Evandro

Foto: Reprodução Youtube Vereador Gabriel Biologia (Psol) em participação no podcast Jogo Político, do O POVO

Parlamentar mais votado do campo da esquerda em Fortaleza, o vereador reeleito Gabriel Biologia (Psol) disse nesta quinta-feira, 10, “estranhar” demora do PDT em anunciar um apoio à candidatura de Evandro Leitão (PT) no 2º turno da eleição na Capital.

“Deveria ser um pronto apoio, não em tom de cobrança. mas sim até pela fidelidade programática, pela fidelidade à história do PDT, o que a gente espera é um alinhamento (do partido) ao campo democrático”, disse o vereador à Rádio O POVO CBN, durante participação no programa Debates do Povo.

“Claro que tem feridas abertas, muitas rusgas, tensões, mas o debate aqui tem que ser bem mais amplo. No campo de lá a gente tem alguém que apoiou o 8 de janeiro, tem alguém que questiona as urnas, alguém que divulgou, sistematicamente, informações falsas sobre a vacina, sobre a Covid”, continua.

Apesar da “torcida” do vereador, líderes do PDT têm sinalizado uma possível neutralidade do partido no 2º turno da disputa. Nesta quinta-feira, o presidente nacional da sigla, André Figueiredo, chegou a lançar nota pública defendendo a posição.