Guimarães: Eleição reforça novo ciclo político liderado pelo PT no Ceará

Foto: Fco Fontenele/O POVO José Guimarães foi entrevistado no Jogo Político nesta quinta-feira, 10

Líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães (PT) afirmou nesta quinta-feira, 10, que o resultado das eleições deste ano no Ceará confirmam “novo ciclo político” no Estado do Ceará, “liderado pelo PT”.

“Há sim um novo ciclo político no Ceará, que agora é liderado pelo PT. Disso não se pode ter dúvida, e o resultado da eleição foi nesse sentido. O campo de esquerda hoje lidera, PT e PSB, um novo ciclo político aqui no Ceará. E nós precisamos dar conta disso, nos renovarmos, renovar a política”, disse Guimarães, em entrevista ao Jogo Político.

Questionado sobre quando este novo ciclo teria começado, o petista destaca vitória de Elmano de Freitas (PT) na eleição de 2022 para o Governo do Ceará. Neste novo contexto, o próprio Elmano apareceria, ao lado do ministro Camilo Santana (Educação) e do PT, como principais lideranças do Estado, com Cid Gomes (PSB) figurando como “aliado”.

“A eleição do Elmano foi uma primeira indicação, depois veio a briga aqui em Fortaleza, a divergência, a cisão que houve. E houve a eleição do Elmano no 1º turno, e agora em Fortaleza, a eleição do Evandro, com ele se consagrando, consolida esse novo ciclo, que é liderado pelo Elmano, pelo Camilo, pelo PT, tendo o Cid como aliado”, conclui.