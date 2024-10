Recém desfiliado do PL, Acilon declara apoio a Evandro Leitão

Foto: Reprodução/Instagram/Acilon Gonçalves Declaração de apoio foi feita nesta quinta-feira, 10

O prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, declarou nesta quinta-feira, 10, apoio a Evandro Leitão (PT) para o 2º turno da eleição em Fortaleza. A declaração foi feita ao lado do prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PRD), e da vereadora eleita de Fortaleza Carla do Acilon (DC).

Vale lembrar que Acilon era até recentemente filiado ao PL, partido que tem André Fernandes (PL) no 2º turno da disputa em Fortaleza. Na última terça-feira, 8, no entanto, o prefeito pediu desligamento dos quadros do partido. A saída foi oficializada nesta quarta-feira, 9.

"Quero aqui apresentar o posicionamento oficial do meu grupo político que, por amor a Fortaleza, convida todos para votar e eleger para prefeito de Fortaleza o melhor, e o melhor é Evandro Leitão 13", disse Acilon, em vídeo divulgado nas redes sociais.

"O Evandro é o prefeito que Fortaleza precisa. Competente e tem uma característica única na política, que é unir as pessoas pelo diálogo. Eu conheço o Evandro pessoalmente e conheço de sua competência e capacidade de gestão", continua Bruno Gonçalves (PRD), filho de Acilon.

mais informações em instantes