Não reeleito pela 1ª vez desde 1996, irmão de Sarto volta à Secultfor

Foto: Tatiana Fortes Elpídio Nogueira, secretário da Cultura de Fortaleza

Menos de uma semana após não conseguir reeleição para a Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Elpídio Nogueira (PDT) entrou nesta quinta-feira, 10, com novo pedido de licença do cargo de vereador de Fortaleza.

Na justificativa, Elpídio destaca que deverá voltar a assumir a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), cargo que ocupava até o início de abril, data limite para a exoneração de secretários que planejavam disputar cargos na eleição deste ano.

Com isso, Elpídio deverá passar os últimos meses como vereador de Fortaleza afastado do parlamento e integrando a gestão do irmão, o prefeito José Sarto (PDT). Ele abrirá vaga na Casa para Didi Mangueira (PDT), que também não se reelegeu.

Esta foi a primeira vez que Elpídio fica “de fora” do parlamento municipal desde 1996, quando foi eleito pela primeira vez para o Legislativo.