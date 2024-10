clique para exibir bio do colunista Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza Vertical política

Camilo: "Fortaleza não pode ser entregue ao que há de pior na política desse País"

Ministro fez uma série de ataques ao candidato do PL durante evento com Lula no Centro de Fortaleza