Elmano dá indireta a Wagner e pedetistas pró-Fernandes: "Agora mostram a cara"

Foto: FCO FONTENELE O ministro Camilo Santana, o candidato Evandro Leitão e o governador Elmano de Freitas em ato na noite desse domingo, 6, após apuração

O governador Elmano de Freitas (PT) discursou agora há pouco em ato com Lula (PT) em Fortaleza pela campanha de Evandro Leitão (PT) no 2º turno da eleição de Fortaleza. Na ocasião, o petista fez crítica “indireta” a políticos que declararam apoio ao candidato do PL na disputa, André Fernandes.

“Para aqueles que agora mostram a cara e se abraçam com o bolsonarismo, aviso que nós vamos derrotar o bolsonarismo”, disse o governador. A crítica parece ser direcionada a Capitão Wagner (União) e filiados do PDT que declararam, nesta sexta-feira, 11, apoio à candidatura do PL na disputa.