PDT: 6 dos 8 vereadores eleitos declaram apoio a André Fernandes

Foto: Assessoria Gardel Rolim Vereadores do PDT anunciam apoio ao candidato André Fernandes (PL)

Seis dos oitos vereadores eleitos pelo PDT em Fortaleza declararam nesta sexta-feira, 11, apoio à candidatura de André Fernandes (PL) no 2º turno da eleição da Capital. Posição ocorre após o prefeito José Sarto (PDT) declarar neutralidade na nova etapa da disputa.

A posição foi tornada pública em vídeo divulgado pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT). Além do próprio Gardel, aparecem no vídeo os vereadores reeleitos Kátia Rodrigues (PDT), Paulo Martins (PDT) e PP Cell (PDT).

Completam a “lista” os pedetistas Marcel Colares (PDT) e Jânio Henrique (PDT), eleitos pela primeira vez na eleição deste ano. Marcel é filho do deputado Fernando Hugo (PSD), que declarou voto a Evandro Leitão (PT), e Jânio é irmão do deputado Antônio Henrique (PDT), que faz oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) na Alece.

“Primeiro, é importante dizer que nenhum dos dois candidatos que disputam o 2º turno em Fortaleza representam a integralidade do projeto do PDT para a cidade. Mas, obviamente, nós optamos, nesse momento, pelo candidato André Fernandes, que está aberto ao diálogo para construir essa cidade que nós sonhamos e planejamos”, diz Gardel Rolim no vídeo.

“Portanto, a maior parte da bancada decidiu prestar apoio ao André Fernandes contra uma hegemonia do PT. Para que a gente possa seguir nessa cidade e poder influenciar as políticas públicas que vem colocando Fortaleza como a cidade mais importante do Nordeste”, continua o pedetista. Declaração dos pedetistas ocorre um dia após o prefeito José Sarto (PDT) declarar neutralidade na disputa.

Com isso, apenas dois vereadores eleitos neste ano pelo PDT não declararam apoio ainda a Fernandes: Adail Júnior (PDT) e Luciano Girão (PDT). Aliado de primeira hora do prefeito José Sarto (PDT), Adail anunciou apoio a Evandro Leitão. Já Luciano ainda não se manifestou sobre posicionamento no 2º turno.

Outros três pedetistas que não se conseguiram reeleger, Lúcio Bruno, Raimundo Filho e Didi Mangueira também anunciaram apoio a Fernandes. Já o também vereador não reeleito Carlos Mesquita (PDT) declarou apoio a Evandro.