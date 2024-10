"Era muito cacique junto", diz Guimarães sobre derrota em Juazeiro

Foto: Fco Fontenele/O POVO Deputado federal José Guimarães

L íder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães (PT) avalia que as eleições deste ano confirmaram um "novo ciclo político" no Ceará, "liderado pelo PT". Em entrevista ao Jogo Político, o petista fez balanço do desempenho do partido na disputa, com petistas ampliando de 18 para 46 o número de prefeitos no Estado. Apesar do saldo positivo, ele também destaca "derrota marcante" do PT em Juazeiro do Norte. "Para mim a derrota principal, a derrota mesmo, foi Juazeiro. Porque originalmente era a região do Camilo", diz, tentando também "explicar" o resultado. "Era muito cacique junto. As principais lideranças (juntas) e o prefeito se vitimizou. 'Todos contra uma pessoa', às vezes isso tem um impacto na cabeça do eleitor", avalia.

Foco

Mesmo assim poderíamos ter ganhado. Nós deixamos Juazeiro de lado e fomos cuidar do Crato. Se achava que Juazeiro estava resolvido e o Crato, não, então fomos para cima lá, tanto que nós viramos e ganhamos", diz.

Derrota

Um dos principais nomes do PT na eleição deste ano, Fernando Santana ficou em 2º lugar na disputa, com 45,21% dos votos. Eleição teve vitória de Glêdson Bezerra (Podemos), na primeira reeleição da história no município.

Cariri

A derrota ocorreu mesmo com forte investimento da cúpula petista no município, com direito a participações do ministro Camilo Santana (Educação) na campanha. Nos municípios vizinhos de Crato e Barbalha, o PT foi vitorioso.

Ex-prefeito

Continua tendo forte repercussão dos bastidores da política cearense declaração de apoio feita por vereadores do PDT e pelo ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) à candidatura de André Fernandes (PL) no 2º turno em Fortaleza.

Inesperado

Com direito a posicionamento de vários ex-aliados de RC, o apoio é contestado sobretudo por conta de uma série de propostas de André que "desmontam" ações da gestão do ex-prefeito, como a Agefis, ciclofaixas e a Zona Azul.

PL no Pânico

Presidente do PL Ceará, o deputado Carmelo Neto participa hoje, às 12h, de entrevista no programa Pânico, da Jovem Pan de São Paulo. Também estará no programa a esposa dele, a vereadora eleita Bella Carmelo (PL).

Foto: Fco Fontelene/ O POVO / Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Emília e Fernanda Pessoa

Família se divide em Caucaia

Terceira colocada no 1º turno em Caucaia, Emília Pessoa (PSDB) declarou apoio a Naumi Amorim (PSD). Curiosamente, a prima da candidata, deputada Fernanda Pessoa (PSDB), divulgou nota em apoio a Waldemir Catanho (PT).

Adesões

O PSB Nacional decidiu cair em peso na campanha em Fortaleza. Prefeito reeleito de Recife, João Campos (PSB) estará amanhã na Capital, onde participa de ato da campanha de Evandro Leitão (PT) na Praça da Gentilândia.

Em Fortaleza

Já na quinta-feira, vem a Fortaleza o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também integra ato pró-Evandro. João Campos teve uma das maiores vitórias da eleição deste ano, sendo reeleito com 78,11% dos votos.

Horizontais

Presidente do PSDB Ceará, o vice-prefeito Élcio Batista esclarece posição do partido no 2º turno em Fortaleza. Ele destaca que, em diálogo interno, o comando estadual do partido transferiu decisão sobre o tema para a executiva municipal. /// O comando local da sigla, por sua vez, declarou apoio a André Fernandes (PL).