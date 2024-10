André ganha novas adesões no "Centrão" de Fortaleza

Foto: RÔMULO SANTOS/ESPECIAL PARA O POVO André Fernandes na votação do primeiro turno

Candidatura de André Fernandes (PL) continuou ontem recebendo uma série de apoios partidários para o 2º turno da eleição em Fortaleza. Desta vez, anunciou apoio ao deputado o PRD, sigla que elegeu três vereadores em Fortaleza e integrava a base de José Sarto (PDT). Também com três vereadores eleitos, o Avante foi outra sigla que fechou apoio a Fernandes em reunião realizada ontem com o candidato. Sigla é comandada na Capital por Rodrigo Nogueira, secretário de Desenvolvimento Econômico da gestão Sarto. Por fim, chapa de 45 candidatos do União Brasil a vereador de Fortaleza também fechou posição unificada de apoio a André Fernandes. A adesão inclui os dois vereadores eleitos pelo partido na eleição deste ano, Márcio Martins e Soldado Noélio.

Figueiredo

Evandro Leitão (PT), por sua vez, recebeu apoio do deputado federal André Figueiredo (PDT). Embora o partido tenha fechado questão por neutralidade, André gravou video destacando posição pessoal pró-Evandro.

Apoios

Outros apoios oficializados ontem para Evandro incluem o grupo político do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), e de George Lima (Solidariedade), candidato derrotado no 1º turno da eleição.

Terra Bárbara

A quarta edição da Coleção Nova Terra Bárbara, das Edições Demócrito Rocha, será lançada amanhã, às 19h, no Espaço O POVO de Cultura e Arte. Evento é aberto ao público e apresentará cinco dos dez novos títulos da coleção.

Biografias

Sempre com biografias de figuras marcantes da história cultural e intelectual do Ceará, a nova edição recebe agora perfis de Adísia Sá, Narcélio Limaverde, Henriqueta Galeno, Emília Freitas e Gerardo Mello Mourão, entre outros.

Jucec

O auditório do Sebrae-CE recebe, entre hoje e sexta-feira, o encontro das nove Juntas Comerciais que integram o convênio Redesim Conectada, que une órgãos de olho em modernizar a abertura de empresas no Brasil.

Horizonte

O Governo do Ceará desapropriou, oficialmente, o terreno que abrigará o Polo Industrial Automobilístico de Horizonte. Com 215 hectares, o espaço deve receber grandes montadoras, cujos nomes seguem em sigilo contratual.

Foto: FCO Fontenele / O POVO Deputado José Guimarães (PT)

"RC agride o trabalhismo"

Um dos principais líderes do PT no Ceará, o deputado José Guimarães lamentou ontem posição do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) de pregar "voto útil" a André Fernandes. "Na política, ninguém pode agir com ódio nem rancor", diz.

Histórico

"Acho que é um rompimento que ele faz da história de compromisso com a democracia de seu pai e dele mesmo quando foi presidente da Assembleia", disse, lembrando que o PT apoiou Sarto no 2º turno da eleição de 2020.

Mão dupla

"A primeira coisa que fizemos foi declarar apoio, para evitar a vitória do fascismo. É a mesma coisa agora. Essa posição agride os princípios que nortearam o nascimento, o crescimento e a existência do trabalhismo", diz.

Horizontais

Fortaleza recebe, entre 19 de outubro e 10 de novembro, nova edição do Cine Ar Livre, projeto de mostras cinematográficas abertas para a população. Primeiras exibições ocorrem neste sábado, 19, e domingo, 20, nos bairros Moura Brasil e Pirambu, respectivamente. Mais informações no Instagram @cinearlivre.