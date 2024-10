Com três vereadores eleitos, Avante declara apoio a André Fernandes

Foto: Leitor/Via WhatsApp Apoio ao candidato do PL foi fechado nesta segunda-feira

Com três vereadores eleitos na eleição deste ano, o Avante fechou posição nesta segunda-feira, 14, para apoiar candidatura do deputado federal André Fernandes (PL) no 2º turno da eleição de Fortaleza.

A decisão foi tomada após reunião da cúpula do partido com o deputado do PL, com participação do presidente local da sigla, Rodrigo Nogueira, da vereadora reeleita Ana Aracapé (Avante) e do suplente Heitor Holanda (Avante).



Líder maior do partido em Fortaleza, Rodrigo Nogueira é secretário do Desenvolvimento Econômico da gestão José Sarto (PDT).