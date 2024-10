Artigo - A cidade conectada: um futuro de inclusão e inovação para Fortaleza

Foto: Arquivo pessoal Professor Machidovel Trigueiro é vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Artigo do professor Machidovel Trigueiro, vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), pós-doutor na Universidade de São Paulo (USP) e professor pesquisador em Stanford/FIU. Em novo texto técnico, o professor fala sobre horizontes e desafios para Fortaleza se firmar como uma potência no setor tecnológico:

Fortaleza, uma das capitais mais vibrantes e populosas do Brasil, está diante de uma oportunidade histórica: tornar-se uma cidade verdadeiramente conectada, onde todos os seus quase 3 milhões de habitantes possam acessar a internet de forma gratuita, eficiente e segura. Muitos bairros ainda sofrem com a falta de conectividade, especialmente nas áreas periféricas. A inclusão digital deixou de ser um luxo e passou a ser uma necessidade básica, tão essencial quanto saúde, educação e saneamento. E isso é possível, já no primeiro ano de uma gestão comprometida. Temos hoje tecnologia barata via satélite, acoplada a ferramentas de Inteligência Artificial (IA) e segurança pública, dentro das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Nossas pesquisas na FIU e Stanford, nos Estados Unidos, onde estive como professor visitante, revelaram possibilidades antes inimagináveis para a gestão das cidades por meio da IA. Nesse contexto, surge a ideia de um projeto visionário: a implantação de internet gratuita via satélite para toda a cidade, um salto de inovação que promete transformar Fortaleza em um hub de tecnologia e inclusão. Esta conexão não será apenas um meio de entretenimento ou comunicação, mas um vetor poderoso de desenvolvimento social e econômico, com um natural aumento da arrecadação sem necessidade de aumentar impostos, graças a uma gestão pública eficiente e racional.

A Conectividade Como Direito

A exclusão digital é uma das formas mais cruéis de desigualdade social. Hoje, quem não tem acesso à internet está à margem do mercado de trabalho, do ensino a distância, da telemedicina, dos serviços bancários digitais, dos serviços públicos municipais e até mesmo de políticas sociais (digitais) voltadas para o bem-estar da população. A criação de uma rede de internet via satélite gratuita em Fortaleza transformará profundamente essa realidade, proporcionando acesso universal e democratizando oportunidades.

Imagine um estudante de uma comunidade afastada tendo, pela primeira vez, acesso irrestrito a materiais educacionais de qualidade. Ou um microempreendedor utilizando ferramentas online para alavancar seu negócio, sem precisar se deslocar para centros mais desenvolvidos. Este projeto não apenas conecta, ele empodera.

Inteligência Artificial a Serviço da População

Além de garantir o direito à conectividade, essa rede gratuita de internet estará integrada com as mais modernas ferramentas de Inteligência Artificial. Isso permitirá à gestão pública conhecer melhor a população e suas necessidades. Tudo será feito de forma transparente e ética, respeitando rigorosamente a LGPD, garantindo que o uso de informações pessoais seja seguro e dentro dos parâmetros legais.

Com o uso da IA, o gestor público poderá entender padrões de comportamento e interesses dos cidadãos, oferecendo soluções mais precisas e personalizadas. A cidade poderá, por exemplo, mapear áreas com maior demanda por serviços de saúde ou onde há necessidade de educação técnica e profissionalizante. Isso permitirá a criação de políticas públicas baseadas em dados reais, maximizando o impacto das ações governamentais e evitando desperdícios de recursos.

O Papel Transformador da Tecnologia

Fortaleza está em uma posição estratégica para se tornar um exemplo de inovação no Brasil. Com a implantação de uma infraestrutura de internet via satélite, combinada com o uso da IA — tecnologia que já possuímos —, a cidade tem a oportunidade de liderar uma revolução digital que poderá ser replicada em outras regiões do país. Ao investir em conectividade e inteligência, o município fortalece suas bases para um futuro mais próspero, competitivo e inclusivo.

Entender que este não é apenas um projeto tecnológico, mas um projeto social, é fundamental para os futuros gestores da cidade. A internet gratuita irá melhorar a vida de milhões de pessoas, promover a igualdade de oportunidades e aumentar a eficiência da gestão pública. Mas, para isso, é necessário compromisso, visão e uma implementação cuidadosa que respeite os direitos de cada cidadão.

Conclusão

Fortaleza pode e deve ser uma cidade conectada. Este projeto de internet gratuita via satélite, aliado ao uso responsável da Inteligência Artificial, é um passo ousado, mas necessário, rumo ao futuro que todos desejamos. Uma cidade que cuida de seus habitantes, que oferece oportunidades para todos e que, através da tecnologia, melhora a qualidade de vida de sua população de maneira justa e eficiente.

A hora de agir é agora. Os futuros gestores de Fortaleza têm a chance de fazer história, transformando a cidade em um exemplo de inovação urbana. O futuro está ao alcance de todos — basta conectá-lo.

Prof. Dr. Machidovel Trigueiro Filho

Vice-Diretor da Faculdade de Direito da UFC. Pós doutor na USP e professor pesquisador em Stanford/ FIU.

Coordenador do Centro de Referência em Inteligência Artificial da UFC.

Eleito “Empreendedor Digital do Ano no Brasil” pela Associação Brasileira de Startups