José Guimarães: "Posição de RC agride os princípios do trabalhismo"

Foto: Samuel Setubal / O POVO Deputado federal José Guimarães (PT) é líder do governo Lula na Câmara dos Deputados

Um dos principais líderes do PT no Ceará, o deputado José Guimarães lamentou nesta segunda-feira, 14, posição do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) de pregar "voto útil" a André Fernandes (PL). "Na política, ninguém pode agir com ódio nem rancor", diz.

"Acho que é um rompimento que ele faz da história de compromisso com a democracia de seu pai e dele mesmo, quando foi presidente da Assembleia", disse, lembrando que o PT apoiou Sarto no 2º turno da eleição de 2020.

"A primeira coisa que fizemos foi declarar apoio, para evitar a vitória do fascismo. É a mesma coisa agora. Essa posição agride os princípios que nortearam o nascimento, o crescimento e a existência do trabalhismo", diz.