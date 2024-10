Mesmo "neutro", Sarto exonera três secretários que declararam apoio a Evandro

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO SARTO em sua primeira aparição após perder às eleições

O prefeito José Sarto (PDT) exonerou nesta segunda-feira, 14, três integrantes do alto escalão de sua gestão na Prefeitura de Fortaleza. Ao todo, deixaram a gestão o secretário titular de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Francisco Ibiapina, e os secretários-executivos das Regionais 2 e 3, Rennys Frota e Pedro França, respectivamente.

As três demissões ocorrem pouco menos de um dia após os gestores declararem apoio público à candidatura de Evandro Leitão (PT) no 2º turno da eleição em Fortaleza. As exonerações provocaram surpresa nos bastidores da administração, uma vez que o próprio prefeito divulgou, na quinta-feira passada, 10, posição oficial de “neutralidade” na disputa.

“Soube da exoneração pelo Diário Oficial”, diz Pedro França (Cidadania), suplente de vereador que “revezou” posses no Legislativo com o comando da Regional 3. “Eles falaram que teria essa neutralidade, mas pelo visto não era bem assim. Mas eu saio com a consciência tranquila, sabendo que fiz meu melhor e mantendo minha coerência”, afirma.

Secretário-executivo da Regional 3 de janeiro de 2023 até abril deste ano, França deixou a pasta no limite do prazo para disputar vaga na Câmara Municipal. Apoiando José Sarto no 1º turno, ele teve 6.887 votos, ficando na 2ª suplência da federação PSDB-Cidadania. De volta ao cargo no último dia 7, ele voltou a ser exonerado nesta segunda-feira, 14.

“Não atribuo nem ao prefeito Sarto isso, mas sim a certas pessoas do entorno. Gente que a gente já sabia que iria por esse caminho, não surpreende”, diz, afirmando que segue "com tudo" na campanha de Evandro. A situação é semelhante à de Rennys Frota (PDT), que também deixou a Regional 2 para disputar vaga no Legislativo. Na suplência do PDT com 4.640 votos, ele tinha voltado para a pasta na semana passada.

“Ficou claro que nosso posicionamento não era o que a gestão estava seguindo”, diz Frota, que destaca relação “histórica” com Domingos Filho (PSD) e com a candidata a vice de Evandro, Gabriella Aguiar (PSD). “Sei do trabalho que nós fizemos nesses anos todos em Fortaleza. Simplesmente não dava para entregar isso para esse adversário”, diz, em referência a André Fernandes (PL).

A coluna tentou entrar em contato com Francisco Ibiapina, mas não obteve retorno do agora ex-secretário até a noite desta terça-feira, 15. Exonerado junto com França e Frota, ele é visto como “cota pessoal” do deputado federal André Figueiredo (PDT) na gestão Sarto. Nesta segunda-feira, Figueiredo também declarou apoio a Evandro.



Outros secretários que fizeram manifestações públicas de apoio a André Fernandes (PL), como Samuel Dias (Infraestrutura), Rodrigo Nogueira (Desenvolvimento Econômico) e Alexandre Pereira (Turismo), seguem no cargo. Já Dalila Saldanha (Educação), que declarou apoio a Evandro, não foi atingida pelas exonerações. Procurada, a Prefeitura de Fortaleza confirmou apenas as demissões dos três secretários, mas não que elas teriam relação com posições deles no 2º turno.