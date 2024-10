Sarto exonera três secretários pró-Evandro

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO SARTO em sua primeira aparição após perder às eleições

O prefeito José Sarto (PDT) exonerou nesta segunda-feira três integrantes do alto escalão da gestão na Prefeitura de Fortaleza. Ao todo, deixaram o governo o secretário titular de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Francisco Ibiapina, e os secretários-executivos das Regionais 2 e 3, Rennys Frota e Pedro França, respectivamente. As três demissões ocorrem pouco menos de um dia após eles declararem apoio público à candidatura de Evandro Leitão (PT) no 2º turno da eleição em Fortaleza. As exonerações provocaram surpresa nos bastidores, uma vez que o próprio prefeito divulgou, na quinta-feira passada, 10, posição oficial de "neutralidade" na disputa. Exonerações não atingem nenhum dos secretários que declararam apoio a André Fernandes (PL).

Regional

Um dos exonerados, Pedro França vê relação direta entre a saída e o apoio a Evandro. "Eles falaram que teria essa neutralidade, mas pelo visto não era bem assim. Mas saio com a consciência tranquila, fiz meu melhor", diz.

Vai-volta

França comandou a Regional 3 de janeiro de 2023 até abril deste ano, deixando a pasta no limite do prazo para disputar vaga na Câmara Municipal. Ele tinha voltado ao cargo logo após o 1º turno, mas foi exonerado nesta segunda-feira.

Suplentes

Rennys Frota passou por situação parecida, também disputando vaga pelo PDT. "Sei do trabalho que nós fizemos nesses anos todos em Fortaleza. Simplesmente não daria para entregar isso para esse adversário", diz.

Outro lado

Procurada pela coluna, a Prefeitura de Fortaleza confirmou a demissão dos secretários, mas negou relação com a questão eleitoral. Destaca ainda que Dalila Saldanha, que declarou voto em Evandro, segue na Educação.

Nilo em Prosa

O Estoril da Praia de Iracema recebe amanhã, a partir das 18h, festa de lançamento da obra "Tanta Coisa a Gente Inventa", obra do Coletivo Delirantes que recria, em prosa, a essência de 14 composições de Fausto Nilo.

Cariri

O Mercado AlimentaCE recebe neste fim de semana a 3ª edição do Ajeumbó - Festival de Cultura Alimentar Afroancestral. Neste ano, o evento acontece no Centro Cultural do Cariri, com direito a shows e feira gastronômica.

Ex-prefeito Roberto Cláudio na campanha de André Fernandes

RC cai em campo por André

Pelo visto, apoio de Roberto Cláudio (PDT) a André Fernandes (PL) não ficou só para anúncios nas redes sociais. Ontem, o ex-prefeito mostrou que realmente vai engajar na campanha e subiu em palanque com André e Capitão Wagner (União).

Apoio

"Eu preciso da sua ajuda, Roberto, porque eu vou ter que superar a sua marca. Eu não quero ser só um bom prefeito, quero ser o melhor prefeito que essa cidade já teve", disse André em discurso ao lado de Roberto Cláudio.

Aventura

Já na Gentilândia, evento do PT uniu diversas lideranças da esquerda e o prefeito reeleito de Recife, João Campos (PSB). "Cuidar de uma cidade não é uma tarefa para um aventureiro", alfinetou o gestor, recebendo aplausos.

Horizontais

O RioMar Kennedy mantém mais uma vez, durante outubro, o Quiosque Social, que cede gratuitamente um espaço do shopping para que instituições sociais comercializem seus trabalhos. /// A associação da vez é o Instituto Consolidária, que promove ajuda humanitária por meio de doações de cestas básicas, roupas e cursos.