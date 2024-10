A atuação de Ciro Gomes pró-André Fernandes

Foto: EVARISTO SA / AFP Ciro Gomes

A pesar de ainda não ter se posicionado oficialmente sobre o 2º turno da eleição de Fortaleza, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) tem atuado nos últimos dias em prol da candidatura de André Fernandes (PL) na disputa. A informação, que chegou a ser registrada ontem no O POVO em matéria do colega Guilherme Gonsalves, tem base em diversos relatos de pessoas ligadas à gestão José Sarto (PDT). Segundo as fontes, o ex-ministro já teria inclusive se reunido com o candidato do PL, em união que vem sendo tratada como uma "grande frente ampla contra o PT" nos bastidores e que incluiria até o prefeito José Sarto (PDT). Em meio a especulações, aliados enxergam "alta chance" de que o ex-ministro apareça publicamente na campanha até a data do 2º turno.

Saldo aberto

A Justiça Eleitoral manteve ontem condenação contra Capitão Wagner (União) que prevê multa de R$ 50 mil por impulsionamentos de ataque contra André Fernandes (PL). Hoje aliados, eles travaram disputa intensa no 1º turno.

Jingle

Já a 115ª Zona Eleitoral, por outro lado, rejeitou pedido feito por Evandro Leitão (PT) que cobrava a retirada das plataformas online de um jingle lançado por André Fernandes (PL) no 2º turno da eleição.

"Do jogo"

Na música, a campanha do PL chega a chamar Evandro de "covarde e frouxo", que "sempre some se o caldo engrossar". Juiz da causa, no entanto, destacou que críticas do tipo "decorrem da natureza do ambiente político".

Cearenses

A Alece realiza hoje, às 17h, sessão de entrega do título honorário de cidadania cearense para Luiza Trajano, presidente do Magazine Luiza, e Annette Thérèse Yvonne de Castro, com carreira de 40 anos no setor industrial.

Magazine UFC

Já na sexta-feira, 18, Luiza Trajano continua agenda no Ceará e participa de debate na UFC sobre empreendedorismo e transformação social. Encontro a partir das 15h30min no auditório da Reitoria da universidade.

Sindifort

O Sindicato de Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza (Sindifort) realiza amanhã, a partir das 8h, o primeiro seminário de uma série de encontros com categorias municipais de olho na campanha salarial de 2025.

Foto: FERNANDA BARROS André Fernandes (PL)

André é entrevistado no O POVO

O candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes, será entrevistado hoje no O POVO. A conversa com o candidato irá ao ar a partir das 19h, com transmissão ao vivo no Youtube do O POVO e redes sociais do jornal.

Debate

Originalmente, a transmissão seria um debate entre André e Evandro Leitão (PT), o que foi informado para ambos logo após o 1º turno. A campanha do PT, no entanto, informou indisponibilidade de data para agendar o debate.

Regras

Em reunião na última sexta-feira, apenas representantes da campanha do PL compareceram. Sem o acordo para a realização do debate, conforme previsão da regra, haverá entrevista com o candidato que comparecer.

Horizontais

A Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), da Assembleia Legislativa, comemorou ontem 17 anos de atuação. Órgão capacita e desenvolve membros e servidores da Alece. /// Serviços de especialização e mestrado também são oferecidos para entidades públicas do Estado ou dos municípios cearenses.