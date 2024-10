Ciro rebate críticas de Camilo a RC por apoio a André: "Não tem nenhuma moral"

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 06-10-2024 Votação de Ciro Gomes na Secretaria de Saúde (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) rebateu nesta quarta-feira, 16, críticas feitas pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), contra apoio declarado pelo ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) a André Fernandes (PL) no 2º turno da eleição em Fortaleza.

“Um traidor vendido como este não tem nenhuma moral para criticar ninguém! Nepotista!”, disse Ciro, respondendo a vídeo com declaração de Camilo sobre o caso. Em entrevista ao O POVO News desta quarta-feira, 16, o petista se disse “surpreso negativamente” com a postura do ex-prefeito, com quem manteve aliança por diversos anos.

“A decepção é porque o Roberto sabe o que nós enfrentamos na pandemia”, disse o ministro, destacando histórico de André Fernandes em movimento que minimizou impactos da pandemia e criticava a aplicação de vacinas contra a doença no País.