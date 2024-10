Após apoio de RC a André, Lupi declara apoio a Evandro: "Ditadura nunca mais"

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-01-2023: Assinatura de acordo entre prefeito José Sarto e ministro Carlos Lupi. Prev Movel em Fortaleza. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Presidente licenciado do PDT Nacional, o ministro Carlos Lupi (Previdência) divulgou nesta quinta-feira, 17, vídeo onde declara apoio a Evandro Leitão (PT) no 2º turno da eleição em Fortaleza. Fazendo críticas duras a André Fernandes (PL), o ministro afirma que decidiu emitir o posicionamento após pedetistas declararem apoio ao candidato do PL.

“Para deixar nossos companheiros de Fortaleza à vontade, o partido inicialmente emitiu posição de neutralidade. Mas, como alguns companheiros estão demonstrando a sua vontade pessoal, quero também manifestar a minha: não temos como ter outro lado, a não ser o lado da nossa coerência, nossa história, nossa luta, e esse lado é Evandro Leitão”.

“Ditadura nunca mais, chega desses filhotes da ditadura”, continua Lupi. A declaração ocorre poucos dias após Roberto Cláudio (PDT) anunciar apoio à candidatura de André Fernandes. Além do ex-prefeito, seis dos oito vereadores eleitos pelo PDT também declararam apoio ao deputado do PL na disputa.

“Esse partido representa a história de quem sofreu muito com a ditadura de 1964 (...) infelizmente no Ceará, em Fortaleza, temos uma realidade muito triste, com um candidato dessa direita mais carcomida, ultrapassada, que representa nela os filhos da opressão, os filhotes da ditadura, como dizia Brizola”, diz Lupi, em referência a Fernandes.