O "fator" Roberto Cláudio: Evandro cai entre eleitores de Sarto

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 15-10-2024: Comitê do candidato André Fernandes, na Av. João Pessoa, com a presença do candidato e seus aliados, Capitão Wagner e Roberto Cláudio. (Foto: Fernanda Barros /O Povo)

Nova rodada da pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 17, pelo O POVO, mostra que apoio do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) a André Fernandes (PL) pode ter tido impacto relevante no andamento do 2º turno da eleição de Fortaleza.

A informação tem base em um dos dados da pesquisa, que mostram queda de Evandro Leitão (PT) entre eleitores que dizem ter votado em José Sarto (PDT) no 1º turno. Neste segmento, Evandro tinha 66% das intenções de voto na última rodada do levantamento, mas agora aparece com 51%. Ou seja, 15 pontos percentuais a menos.

Já André Fernandes somava, nos primeiros dias após o 1º turno, declaração de voto de apenas 23% dos eleitores de Sarto. Agora, cerca de uma semana depois, ele registra preferência de 38% deste segmento, uma alta de 15 pontos.

Atenção à margem de erro

Vale lembrar, no entanto, que esse percentual é calculado sobre o resultado do candidato do PDT no 1º turno, que teve 11,75% da votação total, com 164.402 votos. Seriam, portanto, 15% de entrevistados dentro deste patamar da votação, o que implica em um número expressivamente menor de entrevistados e, portanto, uma margem de erro maior para este dado da pesquisa.

Ainda assim, o número acaba sinalizando uma possibilidade de impacto direto do apoio de Roberto Cláudio no andamento do 2º turno.

Evandro poderia ter crescido?

O crescimento de André entre “sartistas” aparece logo após Roberto Cláudio, um dos principais aliados do atual prefeito, anunciar apoio ao candidato do PL. Mais do que apenas defender voto ao deputado, aliás, RC tem inclusive participado ativamente da campanha dele, inclusive com gravações para as redes e participações em atos públicos.



Como tanto André quanto Evandro seguem empatados tecnicamente no quadro geral, com 45% e 43%, respectivamente, cenário sugere que o candidato do PT poderia ter crescido na nova pesquisa. Essa possível alta, no entanto, pode ter sido "embarreirada" pelo apoio do ex-prefeito e a migração de eleitores de Sarto para o candidato do PL.