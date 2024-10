Elmar Nascimento participa de ato pró-Evandro hoje: "Lado certo da história"

Foto: Zeca Ribeiro/Divulgação Câmara dos Deputados DEPUTADO Elmar Nascimento (União Brasil -BA)

Adversário de Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela sucessão da Câmara dos Deputados, o deputado Elmar Nascimento (União-BA) está nesta sexta-feira, 18, em Fortaleza para participar de ato de deputados do União Brasil pela candidatura de Evandro Leitão (PT).

Em Fortaleza, o União Brasil “rachou” sobre a posição de seus filiados no 2º turno. Candidato do partido na eleição, Capitão Wagner (União) declarou apoio a André Fernandes (PL), sendo apoiado pelos dois vereadores eleitos da sigla. Deputados Moses Rodrigues (União) e Fernanda Pessoa (União), no entanto, apoiam Evandro.

"O que temos é uma disputa entre um campo democrático e outro de extrema direita. Em uma eleição tão nacionalizada, não podemos fazer de Fortaleza um laboratório e entregar a cidade para alguém sem a mínima experiência para governar”, disse Elmar à coluna. “Não tenho a menor dúvida de que esse é o lado certo da história", afirma.

O deputado destaca ainda similaridades da disputa local com o debate sobre a sucessão da Câmara, onde Elmar trava embate com Hugo Motta (Republicanos-PB), nome de Arthur Lira. "Lá (na Câmara) tem um candidato que representa a fotografia dos partidos que estiveram com o Bolsonaro. E do outro lado tem a base do presidente Lula”, diz.

Neste sentido, Elmar diz ter tido “boa conversa” com Camilo Santana (PT) e não descarta relação entre o “gesto” de apoio por uma possível reciprocidade na disputa do Legislativo. “Tudo na vida são gestos. Então se a eleição aqui é uma antecipação de 2026, a eleição de fevereiro (se referindo à eleição da Mesa Diretora da Câmara) também reflete isso".



Evento de Elmar Nascimento com Evandro ocorre às 17h desta sexta-feira, 18. Mais tarde na agenda, o deputado deverá jantar com outros deputados da bancada federal cearense.