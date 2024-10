Cid atribui derrota em Sobral a longevidade do grupo: "Às vezes o poder cansa"

Foto: Luiz Queiroz Izolda Cela (PSB) e Cid Gomes (PSB)

O senador Cid Gomes (PSB) atribuiu nesta segunda-feira, 21, a própria longevidade de seu grupo político em Sobral pela derrota de Izolda Cela (PSB) nas eleições deste ano. Berço político da família Ferreira Gomes, o município da Zona Norte era governado por aliados do senador há 28 anos, elegendo diversos sucessores desde a eleição de 1996.

“Às vezes, o poder cansa. E às vezes um percentual de pessoas (...) resolvem experimentar uma nova coisa. Faz parte da democracia, eu não vou reclamar das urnas, não vou reclamar do sistema eletrônico, não vou dizer que houve fraude”, disse o senador, durante ato em defesa da candidatura de Evandro Leitão (PT) no 2º turno em Fortaleza.

“Tenho que ter humildade de reconhecer, aceitar, agradecer a todos que estiveram conosco, e não foram poucos. Muitos sobralenses, quase a metade, estiveram conosco, e rezar para que Sobral continue tendo políticas públicas em benefício da população mais pobre, que foi o que sempre pautou nossas gestões”, afirma Cid Gomes.

Na eleição deste ano, o senador apoiou a candidatura da ex-governadora Izolda Cela (PSB), que acabou ficando com 47,58% dos votos. Izolda também era apoiada pelo atual prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), irmão de Cid e Ciro Gomes. O vencedor acabou sendo o deputado estadual Oscar Rodrigues (União), que teve 52,42% dos votos. (com informações do repórter Marcelo Bloc)