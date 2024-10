Cid dá recado a Roberto Cláudio: "O fígado não é um bom conselheiro"

Foto: FERNANDA BARROS Senador Cid Gomes (PSB) falou sobre a importância das eleições em Sobral

O senador Cid Gomes (PSB) demonstrou insatisfação nesta segunda-feira, 21, com posição do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) de declarar apoio a André Fernandes (PL) no 2º turno da eleição em Fortaleza. Apesar de destacar que o ex-prefeito tem “direito” de fazer “a escolha que quiser”, Cid sugeriu que ele estaria agindo “não pela cabeça, mas pelo fígado”.

“Eu acho que eu não devia nem emitir opiniões sobre isso, cada um tem o direito de fazer a escolha que quiser. Mas acho que, muitas vezes, a política faz com que as pessoas ajam não pela cabeça, não pelo coração, mas pelo fígado. Mas o fígado não é um bom conselheiro”, disse o senador em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

“O fígado, a mágoa, o rancor, a vindita, nunca foram bons conselheiros. Mas, enfim, cada um toma o seu caminho”, disse o senador, que participou nesta segunda-feira de ato da campanha de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza. (com informações do repórter Marcelo Bloc)