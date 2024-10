Cresce consenso por indicação do PSB para comando da Alece

Foto: ALECE Fachada Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará

C resce nos bastidores da Alece discurso que defende que o PSB faça a indicação do sucessor de Evandro Leitão (PT) na presidência da Casa. Embora o partido não conte hoje com nenhum deputado com mandato, a "conta" é feita já fazendo a projeção de dez parlamentares que aguardam liberação da Justiça Eleitoral para migrarem para o partido de Cid Gomes (PSB). Entre as duas principais teses, está uma de que, com a migração em massa, o PSB ficaria com a maior bancada do Legislativo, o que garantiria o "direito" pela indicação. Outra proposição destaca que, caso a chapa Evandro e Gabriella Aguiar (PSD) seja eleita, o PSB passaria a ser o único dos principais partidos da base aliada a não estar "contemplado" nas cabeças de gestões do Estado e de Fortaleza.

Landim

A primeira tese já foi levantada por Guilherme Landim (PDT), um dos pré-candidatos para o posto. "É natural que a maior bancada possa ter a indicação da presidência. E acho que é mais que justo que o PSB possa pleitear isso", diz.

Baquit

Já a segunda foi reforçada ontem por Osmar Baquit (PDT), outro dos nomes na disputa. "É o mais justo", afirma. Neste sentido, ele cita tanto a chapa Evandro-Gabriella quanto Elmano (PT) e Jade Romero (MDB) no Estado.

Nada a ver

Como a Assembleia Legislativa aprovou projeto interno que impede a reeleição de presidentes na mesma legislatura, Evandro deixará o comando da Casa vencendo ou perdendo o 2º turno da eleição em Fortaleza.

Dinastia

O senador Cid Gomes (PSB) atribuiu ontem à própria longevidade de seu grupo político em Sobral pela derrota de Izolda Cela (PSB) nas eleições deste ano. Berço político da família, município era governado por aliados desde 1996.

"Cansaço"

"Às vezes, o poder cansa. E às vezes um percentual de pessoas (...) resolvem experimentar uma nova coisa. Faz parte da democracia, eu não vou reclamar das urnas, não vou reclamar do sistema eletrônico", disse.

Fígado

O senador também demonstrou incômodo com posição do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) em apoiar André Fernandes (PL) em Fortaleza. "A política faz com que as pessoas ajam não pela cabeça, mas pelo fígado", diz.

Foto: Isabelle Maciel/O POVO André Fernandes (PL), candidato à Prefeitura de Fortaleza

André acusa PT de fake news

O candidato André Fernandes (PL) fez ontem entrevista coletiva para reforçar denúncia de que a campanha de Evandro Leitão (PT) teria atuado na disseminação de um áudio fraudulento criado para atacar a campanha do PL no 2º turno.

Prisões

Na ação, que chega a pedir a prisão preventiva de Evandro e outras três pessoas, o PL diz que áudios teriam sido veiculados inclusive em grupos oficiais da campanha do PT. Ele diz que esses e outros casos irão para a Justiça.

Outro lado

Em vídeo divulgado nas redes logo após a coletiva, Evandro rebateu acusações e chamou o adversário de "rei das fake news". Afirmou também ser alvo constante de vídeos e áudios fraudulentos com ataques contra a campanha.

Horizontais

Petistas afirmam que denúncia é "fraca" e tem base apenas em mensagens enviadas a um grupo que não teria qualquer ligação com a campanha ou o candidato. Negam também que Evandro administre de qualquer grupo do tipo. André promete novas ações sobre uso irregular de programas sociais na campanha do PT.