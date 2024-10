Filiado ao PDT por Ciro, Zé Gerardo anuncia apoio a Catanho, do PT, em Caucaia

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-01-2023: Ze Gerardo Arruda. Ato no Partido Democrático Trabalhista com a presença de Carlos Lupi / Andre Figueiredo / Flavio Torres / Jose Sarto / Roberto Claudio. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

O ex-prefeito de Caucaia, Zé Gerardo Arruda (PDT), gravou video nesta segunda-feira, 21, com declaração de apoio a Waldemir Catanho (PT) no 2º turno da eleição em Caucaia. Atual líder do grupo que comanda o PDT no município, Arruda se filiou ao partido no início deste ano, seguindo articulação do ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

“Estou aqui com o Catanho porque o Lula pessoalmente me pediu para apoiar ele aqui em Caucaia. Porque a Caucaia está endividada, em mais de R$ 700 milhões, e o Lula disse que Catanho vai encontrar o Governo Federal de portas abertas”, diz o ex-prefeito no vídeo, que conta com participação de outras lideranças do PDT de Caucaia.

Prefeito de Caucaia entre 1997 e 2001 e deputado federal por diversos mandatos, Zé Gerardo Arruda se filiou ao PDT no início deste ano de olho em se lançar candidato à Prefeitura do município. O ex-prefeito, no entanto, acabou desistindo da candidatura, apoiando Emília Pessoa (PSDB) no 1º turno da disputa.