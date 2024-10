Juiz derruba áudio com ataques religiosos contra Evandro

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 18-10-2024: Sabatina com Evandro Leitão, candidato a prefeito . OPOVO News. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O juiz da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza decidiu neste fim de semana suspender da programação de rádios da Capital uma propaganda voltada para o público evangélico com uma série de ataques religiosos contra Evandro Leitão (PT). "Quem é cristão, não vota em Leitão", diz a propaganda, que acusa o PT de ser "a favor das drogas, da prostituição, promover o aborto e excluir Deus das escolas e da sociedade". "(O áudio) revela conteúdo ofensivo à honra do representante, uma vez que há imputação repulsiva ao partido pelo qual concorre o candidato representante que podem levar o eleitorado à conclusão de que o candidato não merece ser escolhido", diz o juiz, que fixa multa de R$ 50 mil contra a campanha de André Fernandes (PL) por cada veiculação do trecho.

Nota

Em meio à polêmica envolvendo a propaganda, um grupo de pastores evangélicos de Fortaleza lançou no último fim de semana um manifesto contra possíveis "usos políticos" da fé cristã no 2º turno da eleição da Capital.

Sem cores

"O Evangelho do Senhor jamais será de esquerda ou de direita (...) só existe um Santo dos Santos, Jesus Cristo de Nazaré, o único digno de nossa adoração e fidelidade. Não há candidato enviado por Deus e nem pelo Inferno", diz.

Assinaturas

O texto é assinado por pastores como Costa Neto (foto), da Comunidade Videira, e Carlos Queiroz, da Igreja de Cristo, e vários outros. Ambos eram apoiadores da candidatura de José Sarto (PDT) na eleição de 2020.

CDL organiza

O músico Chambinho do Acordeon será um dos grandes destaques da 28ª edição do Ceará Natal de Luz, que começa no próximo dia 22 de novembro, às 17h, na Praça do Ferreira. Neste ano, tema será "Natal da Cearensidade".

PDT rachado

Páginas grandes de apoiadores de Ciro Gomes nas redes vêm apagando mensagens que defendiam suposto apoio do pedetista ao PL em Fortaleza. Vale destacar que posição nunca foi declarada "oficialmente".

"União"

Outro partido que pode sair "rachado" do processo em Fortaleza é o União Brasil. Na Capital, lideranças locais como Capitão Wagner e vereadores estão com André, enquanto deputados federais estão com Evandro.

André diz ser alvo de fake news

O candidato do PL, André Fernandes, convocou para hoje uma coletiva de imprensa para apresentar mais detalhes sobre denúncia envolvendo a circulação de um áudio fraudulento que tenta simular uma gravação feita pelo próprio deputado.

I.A.

No áudio, Fernandes apareceria sugerindo "derramar dinheiro" de olho em vencer na reta final da eleição. "Apesar de parecer óbvio que eu nunca falei isso, nem nunca falaria, tem muita gente acreditando", diz Fernandes.

Justiça

"Isso é um ato criminoso, tentando clonar minha voz e enganar você, eleitor fortalezense", diz o candidato, em vídeo divulgado nas redes. O deputado afirma que já tomou medidas para encaminhar o caso à Justiça Eleitoral.

Horizontais_

Aliados de André Fernandes vêm lançando moda nas redes e "nevando" o cabelo pela campanha do deputado. Já pintaram o cabelo de branco o deputado Carmelo Neto (PL) e o vereador PP Cell (PDT). /// PP Cell, aliás, já inaugurou novo comitê por André e vem se mostrando dos pedetistas mais "empolgados" na campanha do PL.