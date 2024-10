Campanha em Fortaleza tem reta final de troca de acusações e briga na Justiça

Foto: SAMUEL SETUBAL SEGUNDO turno em Fortaleza é disputado entre André Fernandes e Evandro Leitão

Ú ltima semana da eleição em Fortaleza ficará marcada por forte acirramento não só na campanha de rua, mas também na Justiça. Na tarde de ontem, a coligação de Evandro Leitão (PT) cobrou o Ministério Público Eleitoral que investigue recentes exonerações de comissionados feitas pelo prefeito José Sarto (PDT). Segundo a defesa petista, são várias as denúncias de demissões que teriam ocorrido após manifestações de apoio a Evandro. A Prefeitura nega relação de qualquer demissão com o pleito deste ano, e destaca que secretários que apoiam o petista, como Dalila Saldanha (Educação), seguem na gestão. Do outro lado, devem ser apresentadas na Justiça uma série de denúncias contra a campanha petista apresentadas na segunda-feira por Fernandes.

Deepfake

Em ação já apresentada, Fernandes acusa o PT de difundir áudio fraudulento onde sua voz é simulada por I.A. para sugerir o cometimento de crimes pelo candidato. O PT nega e diz ter sido vítima de fraude parecida ainda este ano.

Vai longe

Outras denúncias ainda a serem feitas, no entanto, envolveriam suposta participação irregular de influenciadores digitais na militância petista, assim como participação irregular de gestões do Interior na campanha.

Deputado

Decano da Alece, o deputado Fernando Hugo (PSD) está internado desde último sábado, 19, em uma UTI de Fortaleza por conta de um pico de pressão. Colegas no Legislativo torcem pela pronta recuperação do colega.

Ex-amigos

Apoio do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) a André Fernandes segue repercutindo nos bastidores. Nos últimos dias, vídeos resgatando críticas antigas do deputado ao pedetista continuam circulando aos montes pelo WhatsApp.

"Ódio do bem"

O próprio RC comentou casos, em fala sintonizada com bolsonaristas: "O PT pode entrar com deepfake, pode querer me proibir de falar, de toda natureza para ofender e destruir reputações. Mas, partindo deles, é um ódio do bem".

Cláudio 80

A ARTIVO Galeria recebe neste sábado, 26, evento de lançamento da obra "Cláudio Aguiar - Vida e Obra Literária", coletânea de textos em homenagem ao escritor cearense com curadoria do cineasta Rosemberg Cariry.

Foto: Tatiana Fortes Eduardo Bismark, deputado federal

TSE "livra" Eduardo e Herberlh

O TSE acolheu ontem embargos de declaração da defesa do deputado pedetista Eduardo Bismarck (foto) e do prefeito de Baturité, Herberlh Mota (Republicanos), que, na prática, anula sentença da Corte que cassou o mandato de ambos.

Nova tese

Caso diz respeito a um carrossel de fotos publicado pela Prefeitura de Baturité nas redes. No novo julgamento, o ministro André Mendonça acatou tese de que impacto da publicação não teria condição de alterar a eleição de 2022.

"Injustiça"

"Foram cinco meses de dúvidas, mas a gente tinha muita convicção, desde o começo, que essa injustiça seria corrigida. Agora é vida que segue", diz Bismarck. Dos 102,2 mil votos do deputado, apenas 8,1 mil foram em Baturité.

Horizontais

A B Galeria da Fastframe (av. Padre Antônio Tomás, 2291) recebe a partir das 18h desta sexta-feira, 25, a exposição "Foco Thai", idealizada pelo fotógrafo Vicente Abreu e que propõe um tour visual à Tailândia. /// Vereador eleito de Fortaleza, Apollo Vicz (PSD) tomou posse na Alece, na suplência de Gabriella Aguiar (PSD).