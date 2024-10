Eduardo Bismarck: "Tínhamos convicção de que essa injustiça seria corrigida"

Foto: Reprodução: Instagram/Audic Mota / Aurélio Alves/O POVO Audic Mota (MDB), Herberlh Mota (Republicanos) e Eduardo Bismarck (PDT)

O deputado Eduardo Bismarck (PDT) comemorou julgamento desta terça-feira, 22, em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu reverter decisão da própria Corte que cassou os mandatos dele e do prefeito de Baturité, Herberlh Mota (Republicanos).

“Foram cinco meses de dúvidas, mas a gente tinha muita convicção, desde o começo, que essa injustiça seria corrigida. Agora é vida que segue, mandato que segue, vamos continuar trabalhando”, disse Bismarck em entrevista à coluna.

O caso diz respeito à publicação de um "carrossel" de oito fotos pelo perfil oficial da Prefeitura de Baturité no Instagram. Em uma das imagens, Herberlh destaca a conclusão de uma obra no município, atribuindo a ação a recursos enviados por emendas do deputado. Em maio, o TSE reconheceu abuso de poder político e de autoridade.

No novo julgamento, no entanto, o ministro relator André Mendonça reconheceu argumento da defesa de que, ainda que tivesse sido irregular, as publicações não teriam tido poder de alterar significativamente o resultado da eleição. Neste sentido, destacavam que Bismarck foi eleito com mais de 102,2 mil votos, apenas 8,1 mil deles em Baturité.

“As próprias publicações ficaram entre 500 e duas mil ‘curtidas’, cuida-se de número não significativo em disputa estadual e sem nenhuma densidade eleitoral”, destacou Mendonça, que foi acompanhado pelos demais ministros. “Não se qualifica a gravidade da conduta”, corroborou a ministra Isabel Gallotti.